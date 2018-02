Van der Gijp & co op het matje geroepen na grap rond Bo van Spilbeeck Leon van Wijk

04 februari 2018

14u42

RTL gaat de gezichten van Voetbal Inside aanspreken op de inmiddels beruchte transgendergrap die René van der Gijp afgelopen vrijdag maakte. Hoewel de heren 'alle ruimte krijgen' om hun mening te geven over voetbal en de samenleving, moeten ze volgens een woordvoerder niet van alles een grap maken. Ondertussen hebben niet alleen LHBTI-belangenorganisaties, maar ook GroenLinks en PvdA opgeroepen tot een advertentieboycot van de RTL7-show.

De ophef ontstond vrijdagavond toen analist Van der Gijp inhaakte op het nieuws dat de Vlaamse VTM-journalist Boudewijn van Spilbeeck voortaan door het leven gaat als vrouw. René meldde grappend dat hij vanaf nu Renate heet en verscheen met een blonde pruik op aan tafel.



Het was 'kwetsende, smakeloze en trieste transfobie', reageerden belangenorganisaties Transgender Netwerk Nederland en COC gisteren tegenover AD.nl. Ze vroegen Heineken, Gillette en Toto - de sponsoren van het programma - om de samenwerking te stoppen. De Nederlandse politieke partijen PvdA en GroenLinks steunen die oproep vandaag. Zo wil de PvdA van emancipatieminister Ingrid van Engelshoven weten of er wel genoeg wordt gedaan aan de bestrijding van homo- en transfobie in Nederland.



De sponsoren waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar. De KNVB liet desgevraagd weten 'een heel duidelijk standpunt te hebben over homo-acceptatie in de sportwereld'. "Maar we zijn niet bij machte om iedereen die iets meent over voetbal te moeten zeggen op de juiste gedachten te brengen."

Lompheid mag

Voetbal Inside, waarin eerder ook werd gezegd dat homo's beter kapper dan voetballer kunnen worden, lag in het verleden vaker onder vuur. Zo noemden critici als Sylvana Simons en Sunny Bergman het voetbalpraatprogramma afgelopen december racistisch, seksistisch en homofoob. Ook zij riepen op tot een boycot. Hoewel de sponsoren zich niet konden vinden in sommige uitspraken van René van der Gijp en Johan Derksen, kwam die boycot er niet. Ook RTL vond dat de heren gewoon hun mening moeten kunnen geven. "Ook als die mening ongenuanceerd, lomp of controversieel is."



Zelf vond Van der Gijp, die seks tussen mannen eerder 'heel ranzig' noemde, de ophef overigens onzin. Hij deed zijn opmerkingen over homo's af als 'onhandigheid'. "Wat wij over homo's zeggen, weet je, het zijn allemaal plagerijtjes", aldus Van der Gijp. "Het interesseert me geen reet."