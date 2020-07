Van de ultieme voetballersauto tot de geveilde Ford Mustang van Kompany: een greep uit het wagenpark van onze Rode Duivels ODBS

14 juli 2020

07u00 58 Time-Out Met een Lamborghini Aventador SVJ ter waarde van een slordig half miljoen euro gooide Eden Hazard gisteren hoge ogen in Madrid. De laatste nieuwe ster aan het fonkelende firmament van dikwijls gepersonaliseerde superwagens van onze Rode Duivels. Al dan niet in gezinsformaat. Van de Bentley Continental GT, dé ultieme voetballersauto, tot de onlangs geveilde Ford Mustang van Kompany en de erg populaire Porsche Panamera: een greep uit het (bijzonder snel wijzigende) wagenpark van ‘Onze Jongens’.



Kevin De Bruyne

Een onvergetelijk beeld was het in 2017: Kevin De Bruyne die de parking van het Brusselse Crown Plaza kwam opgereden in een Mercedes G63 AMG, bovendien in de ‘Crazy Color Edition’. De speler van Man City, thuis altijd in het hemelsblauw, ging verrassend voor ‘Tomato Red’. Maar De Bruyne heeft de hoekige vormen en zwarte velgen inmiddels ingeruild voor een een comfortabele Range Rover en een paar nieuwe Mercedessen: een GLE63 AMG coupé en een S-klasse coupé.

Romelu Lukaku

Lukaku is fan van Britse merken. Hij heeft een matzwarte Rolls-Royce Wraith en een Range Rover. Wat die Rolls betreft, gaat het om een exemplaar uit de ‘Ghost Black Badge Edition’. Een topauto volgens kenners. Hij kan een topsnelheid halen van 250 kilometer per uur, heeft acht versnellingen en 600 PK onder de motorkap. Bovendien kan de Rolls Royce in 4,8 seconden van nul naar 100 kilometer per uur. De basisprijs voor een uitvoering van 2018 bedraagt om en bij 315.000 euro.

De Rolls is lang niet Romelu’s enige wagen. Vooral zijn voorliefde voor Mercedes valt op. In Engeland werd Lukaku onder meer gespot met een Mercedes-Benz AMG-GTR Coupe en een Mercedes-Benz AMG GLS 63. Ook een Bentley Continental GT, al dan niet in zwart mat, mag niet ontbreken. Nog dit: als spits van Manchester United liet Lukaku zijn Rolls Royce al eens herspuiten in de clubkleuren.

Thibaut Courtois

Toen hij in het doel van Chelsea stond, reed hij er in het dagelijks leven vooral rond in een Aston Martin Vanquish. Geen doorsnee exemplaar, wel eentje uit de ‘Carbon Black Edition’. En vorige maand kwam Courtois (in de video hieronder vanaf 1′54") aangereden in een zwarte Lamborghini Urus, een SUV van het befaamde Italiaanse automerk. Een wagen waarvan de kostprijs minimaal 200.000 euro bedraagt.



Toby Alderweireld

Showde al verschillende Mercedessen. Reed rond met een ML63 AMG, maar stapte over op dé ultieme voetballersauto: de Bentley Continental GT. Toen hij nog voor Ajax voetbalde had hij overigens ook een Aston Martin V8 Roadster die hij zelfs op Nederlands kenteken had gezet.

Vincent Kompany

De Anderlecht-kapitein houdt van lage, krachtige familieauto’s. Is de afgelopen jaren als ‘Citizen’ wel vooral gespot in een Porsche Panamera 4S. Onlangs ging er op een klassieke autoverkoop in het Engelse Warwickshire een exclusieve Ford Mustang onder de hamer. Volgens het lot was de enige vorige eigenaar Vincent Kompany. De Mustang met V8 Shelby GT-C motor is van het jaar 2008 en moest tussen de 27.600 en 33.000 euro kosten.

Van die wagen, een speciale editie met de ‘handtekening’ van de legendarische autobouwer Carroll Shelby, zijn er in het ‘Shelby Amercia centre’ in Las Vegas maar 215 gebouwd. Die van Kompany stond officieel geboekt als het nummer 50. De auto, afgewerkt in ‘Grabber Orange’ en met de karakteristieke racestrepen, had nog geen 5.000 kilometer op de teller en scoorde met 132 op 135 erg hoog op de officiële parameters van de veiling. Vooral het interieur en de versnellingsbak stonden hoog aangeschreven.

Simon Mignolet

Werd al in onder andere een Audi Q7 en Mercedes GLE gespot. Grappig: een van zijn auto’s heeft Mignolet, toen hij onder contract lag in Liverpool, te koop gezet nadat zijn Egyptische ploegmaat Mo Salah er zijn deur tegenaan had gegooid op de parkeerplaats. Op de sociale media grapte de huidige doelman van Club Brugge dat het de waarde van de auto waarschijnlijk geen kwaad had gedaan. Bekijk in het grappige filmpje hieronder hoe dat incident exact verliep.

A close bond shared on and off the pitch.@MoSalah and Dejan Lovren lift the lid on their friendship…



💺 Sit down

☕ Grab a coffee

😄 Enjoy



Watch the full video on @YouTube 👉 https://t.co/zo07XrH3qu pic.twitter.com/OAmR6BVovN Liverpool FC (Premier League Champions 🏆)(@ LFC) link

Thomas Meunier kocht in Parijs een Mercedes GLE63 coupé.

Jan Vertonghen heeft/had een Mercedes C63 AMG coupé en een Ford Mustang van de vorige generatie. Momenteel rijdt hij met een Porsche Panamera.

Nacer Chadli bolt in een Porsche 911 (991) Carrera S en heeft ook een matgrijze Porsche Panamera.

Axel Witsel heeft een Porsche Panamera, een BMW X6M en een Cadillac Escalade. Die laatste is een bij voetballers weinig populaire wagen, maar daar heeft buitenbeentje Witsel ongetwijfeld lak aan.

Michy Batshuayi heeft een Porsche Panamera Turbo.

Yannick Carrasco reed in zijn eerste periode bij Atlético Madrid rond in een Mercedes W205 C63S AMG en een -jawel- Volkswagen Golf GTE.

Dries Mertens werd ooit gespot in een BMW X6M en wat later ook een BMW i8. Zou ook een Mercedes GLC hebben.

Eden Hazard

De Lamborghini Aventador SJ zou niet misstaan hebben in zijn Londens wagenpark. Zijn BMW X6 was tot in de puntjes getuned en daarnaast had hij een SLS AMG, AMG GTR en een Audi R8 V10. Wagens die hij allemaal verkocht heeft, al reed hij vooral met de Mercedes AMG GTR geregeld. Ook een Ferrari en een Aston Martin had hij ooit in de garage staan. Daarin staan nu twee Audi’s en de nieuwe Lamborghini.

Lees ook. Hazard maakt grote sier in Madrid met een exclusieve Lamborghini die half miljoen euro kost

Sportsterren pronken met hun wagens:



