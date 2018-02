Van de Champions League-finale naar webcam seksshows met zijn vrouw: zo diep is gewezen Liverpool-ster gevallen Hans Op de Beeck

12 februari 2018

07u03 1 Time-out Met Liverpool speelde hij nog de Champions League-finale tegen AC Milan in 2007, tegenwoordig duikt hij op in webcam seksshows op betaalsites samen met zijn vrouw, glamourmodel Alice Goodwin (32). De Britse tabloid The Sun schilderde op haar voorpagina Jermaine Pennant (35) meteen af als een pornoster. Dat is voor de ex-aanvaller van ook Arsenal, Stoke en Birmingham een brug te ver. "Ik ben veel dingen - maar geen pornoster", reageert hij.

"Onwaarschijnlijk om te zien hoe diep hij is gevallen", luidt een citaat in The Sun, dat komt van een van de klanten van een betaalsite die Pennant herkend heeft. Zijn gezicht toonde hij niet, maar door de vele tattoos -waaronder de letters LOVE op zijn knokkels- werd de voetballer snel ontmaskerd. Op twee verschillende betaalsites, waar je 6 pond moet betalen voor een minuut, zijn volgens de tabloid filmpjes te zien hoe hij intiem is met Goodwin, die wel in volle glorie te bewonderen is. Zo wordt er ook verteld: "Ik wist dat Alice zijn vrouw was, maar stond er versteld hem ook in de video te zien. Van een gewezen Premier League-speler die nog in de finale van de Champions League gestaan heeft (Milan won die met 2-1 dankzij twee goals van Inzaghi, nvdr) verwacht je dat toch niet. Hij zorgde er wel voor dat zijn gezicht niet te zien was, maar de vele en herkenbare tatoeages verraadden hem."

Bij The Sun reageerde Pennant niet op de aantijgingen, in die andere tabloid The Mirror wel. Daar ontkent hij de webcamfilmpjes niet, wel vindt hij het belachelijk en onaanvaardbaar dat hij wordt neergezet als een pornoster. En mag hij reclame maken voor zijn biografie, die alvast de veelzeggende werktitel MENTAL heeft. "Ridicuul. Straks gaan de mensen nog echt geloven dat ik in de pornowereld werk. Dit moet een grap zijn. Wel een slechte, want dit kan invloed hebben op mijn familie en vrienden. Ik ben een getrouwd man en heb een stiefdochter. Ik heb zeker geen perfect leven gehad, dat zal straks te lezen zijn in mijn biografie die nog wel wat stof zal doen opwaaien. Maar deze beschuldigingen zijn erover en mijn advocaten zitten op deze zaak. Het is niet omdat ik een makkelijk doelwit ben, dat ze het recht hebben om zo'n dingen te schrijven."

Een makkelijk doelwit is Pennant zeker. In 2005, toen hij voor Birmingham City speelde, werd hij de eerste voetballer in de Premier League die met een elektronische enkelband speelde toen hij uit de cel was ontslagen na in dronken toestand een auto-ongeval veroorzaakt te hebben. Met zijn Mercedes crashte hij tegen een lantaarnpaal. Twee jaar later verloor hij op een vlucht van Malaga naar Londen het bewustzijn na een alcoholmarathon en een maand later werd hij opgepakt voor het slaan van zijn toenmalige vriendin Amii Grove, een zogenaamd Page 3-model. Wat later was hij ook samen met Jennifer Metcalfe, een actrice uit de tv-serie Hollyoaks. Zijn vader Gary werd in 2008 veroordeeld tot vier jaar cel voor het dealen van drugs.

En nadat Pennant ook even van een buitenlands avontuur bij Real Zaragoza geproefd had, werd hij nog eens veroordeeld voor het rijden onder invloed bij een verkeersongeluk. Dit seizoen speelde hij nog voor Billericay Town, een club uit het zevende niveau in Engeland maar die wegens schandaaltjes haast wekelijks het nieuws haalt. Twee weken geleden zou Pennant daar opgestapt zijn.

Jermaine left the club a month ago because he doesn’t want to be involved in the vicious illegal circus run by you all. Good attempt at more press. https://t.co/e5Xlaqr6eT Alice Goodwin(@ xAliceGoodwinx) link