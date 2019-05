Van de 24 BBC-analisten wisten er slechts twee de top vier in de Premier League juist te voorspellen: Rachel en Sue ODBS

14 mei 2019

09u44 0 Time-Out Hoezo, mannen kennen meer van voetbal dan vrouwen? Een prognose rond de top vier in de Premier League, afgenomen vlak voor de start van het huidige seizoen onder 24 analisten van BBC, leert anders.

Op woensdag 8 augustus, vlak voor de start van de Premier League en twee dagen voor het sluiten van de Engelse transfermarkt, vroeg de BBC aan 24 van zijn analisten wie er straks kampioen gaat spelen en wie de nummers twee, drie en vier worden. Van die tv- of radio-analisten konden er slechts twee de vier voorspellen in volledig correcte volgorde: Rachel Brown-Finnis en Sue Smith. 'Toppundits’ als Mark Lawrenson, Alan Shearer en Ian Wright in hun hemd gezet.

Ook Chris Waddle, voormalig Engels international, had de top vier correct maar niet in de juiste volgorde. Zowel Brown-Finnis als Sue Smith zijn ex-voetbalsters die nu aan de slag zijn voor de Britse openbare omroep. Brown-Finnis, die vooral voor Everton en ook in Amerika speelde, kwam 82 keer uit voor Engeland, Smith zelfs 93 keer. Voorvechtsters van het vrouwenvoetbal ook.

Om de mannen toch nog enigszins gerust te stellen: niet alle vrouwen hadden het bij rechte eind. Alex Scott en Lindsay Johnson, ook twee voormalige voetbalsters die nu bekend zijn om hun voetbalexpertise, zagen elk Manchester United in de top vier belanden. Hieronder de 24 prognoses.

Ian Wright: Liverpool, Man City, Man Utd en Arsenal

Ruud Gullit: Liverpool, Man City, Chelsea en Man Utd

Martin Keown: Liverpool, Man City, Tottenham en Man Utd

Dion Dublin: Man City, Man Utd, Liverpool en Tottenham

Alex Scott: Man City, Liverpool, Man Utd en Arsenal

Joleon Lescott: Man City, Liverpool, Man Utd en Arsenal

Mark Lawrenson: Man City, Liverpool, Man Utd en Arsenal

Matthew Upson: Man City, Liverpool, Man Utd en Arsenal

Alan Shearer: Man City, Liverpool, Man Utd en Tottenham

Danny Murphy: Man City, Liverpool, Man Utd en Tottenham

Pat Nevin: Man City, Liverpool, Man Utd en Tottenham

Lindsay Johnson: Man City, Liverpool, Man Utd en Tottenham

Charlie Adam: Man City, Liverpool, Man Utd en Tottenham

Danny Mills: Man City, Liverpool, Man Utd en Chelsea

Mark Schwarzer: Man City, Liverpool, Man Utd en Chelsea

Rachel Brown-Finnis: Man City, Liverpool, Chelsea en Tottenham

Sue Smith: Man City, Liverpool, Chelsea en Tottenham

Paul Ince: Man City, Liverpool, Chelsea en Man Utd

Kevin Kilbane: Man City, Liverpool, Chelsea en Man Utd

Stephen Warnock: Man City, Liverpool, Chelsea en Man Utd

Jermaine Jenas: Man City, Liverpool, Tottenham en Man Utd

Chris Sutton: Man City, Liverpool, Tottenham en Man Utd

Chris Waddle: Man City, Liverpool, Tottenham en Chelsea

Leon Osman: Man City, Liverpool, Tottenham en Arsenal