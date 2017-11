Van Canada over Florida naar de Bahama's: Bouchard geniet met volle teugen van haar vakantie Yari Pinnewaert

Op de gisteren gepubliceerde WTA-ranking zakte ze naar plaats 83, maar dat zal Eugenie Bouchard dezer dagen worst wezen. Althans, zo leert ons een blik op haar Instagrampagina. Via die weg houdt ze haar 1,5 miljoen volgers maar al te graag op de hoogte van wat ze zoal uitvreet. De 23-jarige Canadese postte vorige week nog foto's/video's vanuit Florida, haar laatste update van gisteren kwam dan weer uit de Bahama's. Zo is ze te zien hoe ze in het exclusieve Albany resort geniet van het zonnetje - en hoe er van extra vakantiekilo's (nog?) geen sprake is.