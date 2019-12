Van autosport over tennis tot zelfs boksen: ook deze topsportvrouwen staken hun mannelijke concurrenten de loef af DMM

18 december 2019

08u35 2 Time-out Unicum op het WK darts. Fallon Sherrock slaagde er als eerste vrouw ooit in om een wedstrijd te winnen tegen een man. “Ik heb geschiedenis geschreven”, vertelde ze na de match. Al is ze zeker niet de eerste vrouw die een sportwedstrijd tegen mannen winnend kon afsluiten.

Trending op Twitter gisteravond: Fallon Sherrock. De 25-jarige Britse klopte als eerste vrouw ooit een man in de strijd om de wereldtitel van dartsbond PDC. Sherrock versloeg haar landgenoot Ted Evetts - nummer 77 op de wereldranking - in de eerste ronde van het toernooi met 3-2 voor de ogen van een volgepakt Alexandra Palace in Londen.

Sherrock stond voor het toernooi bij de bookmakers met 2.000 tegen 1 genoteerd voor toernooiwinst. Dat ze ook daadwerkelijk iemand zou uitschakelen, werd amper voor mogelijk gehouden. “Ik heb bewezen dat vrouwen tegen mannen kunnen spelen en dat we hen kunnen verslaan”, aldus Sherrock na de wedstrijd.“Dit is zo bijzonder, wow. Ik ben zo blij omdat ik iets voor de vrouwelijke dartssport heb kunnen doen.”

Wat in het darts nog nooit eerder voorviel, gebeurde in andere sporten wel al eens. Zéér occasioneel wel en dan meestal in sporten waarbij kracht een ondergeschikte rol speelt aan techniek. Komt er wel kracht bij kijken, dan zullen mannen het tot spijt van wie het benijdt normaal gezien altijd halen van vrouwen. Testosteron, weet u wel. Toch heeft Sherrock voorgangers. Niet in het darts, wel in andere sporten. De meest opvallende hieronder op een rijtje.

Danica Patrick wint als eerste vrouw ooit een Indy-racewedstrijd

De Sherrock van de autosport. Danica Patrick stroomde in 2005 door naar de Indy Racing League, de hoogste racingklasse in de Verenigde Staten. Daarin eindigde Patrick in haar debuutseizoen meteen vierde op de legendarische Indy 500. De Amerikaanse had zelfs nog de leiding in handen op zes ronden van de finish, maar die moest ze afstaan door een tekort aan brandstof. Haar prestatie toen is tot op vandaag nog steeds de hoogste plaats die een vrouw haalde op het circuit van Indianapolis.

Drie jaar later zou Patrick er in 2008 als eerste vrouw in slagen om een formuleracingwedstrijd te winnen. Ze hield in de Indy Racing-wedstrijd op het Circuit in Motegi (Japan) alle mannen achter zich. Het eindklassement van de Indy Car Series zou ze wel nooit winnen, maar met verdienstelijke plaatsen in de top tien tussen 2006 en 2011 stond ze meer dan haar mannetje in het Amerikaanse racingcircuit. Door haar prestaties is ze een druk gesolliciteerd mediafiguur in de States. Zo heeft ze onder meer een cameo in de nieuwe ‘Charlie’s Angels’. Tot de Formule 1 schopte Patrick het nooit, al waren er in 2009 wel geruchten dat ze kon testen bij Honda.

De vrouwelijke Muhammad Ali

Nog een Amerikaanse die de wereld met verstomming sloeg. Letterlijk zelfs, want in 1975 won Jackie Tonawanda een bokswedstrijd in Madison Square Garden. De toen 42-jarige Amerikaanse die al jaren aanzien werd als een van de pioniers van het vrouwenboksen sloeg Larry Rodania knock-out in de tweede ronde. Dat een vrouw het toen haalde van een man zorgde voor consternatie. Bovendien werd nooit helemaal duidelijk of de winst van Tonawonda doorgestoken kaart was, het ging namelijk om een exhibitiewedstrijd tegen Rodania.

Hoe dan ook stond Tonawanda daarna bekend als de vrouwelijke Muhammad Ali. Ze vocht in haar carrière 36 - veelal niet-professionele - kampen uit tegen mannen en verloor er daar maar eentje van. Opvallend genoeg verloor ze wel haar enige professionele kamp tegen een vrouw. In 1979 ging ze na zes ronden ten onder tegen Diane Clark. Tonawanda stierf in 2009 na een slepende ziekte. Ook dat had ze gemeen met Muhammad Ali.

Marian “Tyger” Trimiar and Jackie Tonawanda were boxing pioneers and became the first women to receive licenses to box in the United States. #USAinKSA_WomenInspire pic.twitter.com/nkwa651n7z U.S. Mission to KSA(@ USAinKSA) link

Battle of the Sexes in het tennis

Ook in het tennis konden vrouwen al eens winnen van mannen. Let op: ook daar ging het meestal om exhibitiewedstrijden. Zo won de Chinese Li Na in 2013 van niemand minder dan Novak Djokovic. De Serviër maakte er vooral een potje grappen en grollen van tegen de toenmalige nummer één van de wereld bij de vrouwen. Al te serieus moeten we die overwinning dus niet nemen.

Veel serieuzer ging het er aan toe in de eerste “Battle of the Sexes”. Logisch, want er stond 100.000 dollar op het spel. Billy Jean King nam het daarvoor in 1973 op tegen Bobby Riggs, een ex-winnaar van Wimbledon en de US Open in de jaren veertig die op zijn 55ste voorspelde nog altijd makkelijk van vrouwen te kunnen winnen. King - 29 jaar oud op dat moment - kwam achter in de eerste set, maar maakte een fenomenale comeback. De Amerikaanse won de partij met drie winnende sets.

20 September 1973. Tennis legend Billy Jean King defeated sexist former US Open champion Bobby Riggs in the ‘Battle-of-Sexes’ Tennis match, 6-4,6-3,6-3. Riggs had predicted he would win easily. pic.twitter.com/66blj1TNmn Prof Frank McDonough(@ FXMC1957) link

Olympische vrouwen

Tot slot nog enkele olympische sporten waarin vrouwen het haalden van mannen. Op de Spelen zelf lukte het de Chinese Zhang Shan in 1992. Op de Spelen in Barcelona won ze een gouden medaille in het kleiduifschieten. Tussen 1972 en 1992 was dat een gemengde sport. Shan was de enige vrouw die in die periode een medaille won.

In de paardensport halen vrouwen het wel vaker van mannen. Het is één van de weinige sporten die doorgaans gemengd plaatsvinden. De meest succesrijke vrouwen uit de paardensport zijn de Nederlandse Anky van Grunsven (gouden medailles) en de Duitse Isabell Werth (zes gouden medailles). Zij haalden het in de dressuur met hun ros telkens van een gemengd deelnemersveld.

Vanaf 2020 wordt ook het surfen een olympische sport. Ook daarin kon een vrouw al eens de mannen naar het achterplan verwijzen. Carissa Moore won in 2007 de QuickSilver King of the Groms voor haar mannelijke concurrenten. Verder won de 29-jarige Hawaïaanse tal van wedstrijden bij de vrouwen. Ook in Tokio wordt de surfcompetitie opgesplitst.