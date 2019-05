Vakantiemodus: Kevin en Michèle De Bruyne genieten in prachtige nieuwe villa in Limburg MH

24 mei 2019

07u00 0 Time-out Tijd voor ontspanning. Kevin De Bruyne, vrouwlief Michèle en kinderen genieten momenteel volop in hun prachtige villa in Bolderberg, Limburg. Via Instagram gunde het paar ons een glimp van de piekfijne tuin.

Zelf vaak geteisterd door blessureleed, maar collectief werd het alweer een knalseizoen voor Kevin De Bruyne (27) bij Manchester City. De historische treble -of quadruple, Guardiola rekent er de Community Shield immers ook bij- mag daar het bewijs van zijn. Na een lang seizoen is het tijd om uit te blazen. Niet in Manchester, wel in Limburg - dicht bij familie en vrienden. In 2015 al kocht De Bruyne een bouwgrond in Bolderberg van 70 are. De villa, opgetrokken uit witte natuursteen, was in februari dit jaar klaar. De bouw nam ruim twee jaar in beslag.

Het zwembad, de jacuzzi, een basketbalveld, de prachtige achtergevel: het passeert allemaal de revue in de filmpjes die via Instagram de wereld werden ingestuurd. Ideaal voor ‘KDB’ om de batterijen op te laden. Maar om écht over vakantie te praten, is het te vroeg. De middenvelder van de Citizens komt met de Rode Duivels immers nog aan de bak tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni).