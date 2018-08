Vader wil dat zoontje (5) koste wat het kost de nieuwe Cristiano Ronaldo wordt. De stalen buikspieren heeft hij al, de enorme pijn ook TLB

20 augustus 2018

16u18

Bron: L'Equipe/France Bleu 1 Time-out Amper vijf jaar is de Iraniër Arat Hosseini, maar de youngster beschikt wel al over een sixpack waar menig volwassen man stikjaloers op zal zijn. Die stalen buikspieren kwamen er echter niet zomaar. Arats vader laat zijn zoontje, die ook gezegend is met een stel gouden voeten, absurd hard trainen met één doel voor ogen: de nieuwe Cristiano Ronaldo worden. De pijn moet Arat er maar bijnemen.

Een filmpje van de kleine Arat ging vorige week de wereld rond. In de video is te zien hoe hij twee andere jongetjes tureluurs dribbelt en dan ook nog de bal rustig in het doel legt. 't Was een aangename kennismaking voor veel mensen op de sociaalnetwerksites, maar niet zozeer voor de 1,5 miljoen Instagram-gebruikers die de Iraniër volgen. Zijn kennen Arat maar al te goed en weten ook dat het jongetje allerminst een alledaags leven leidt.

Arat traint zich ondanks zijn jonge leeftijd immers al te pletter. En in dat absurde regime speelt de vader van de kleuter een cruciale rol. Hij wil dat zijn zoon uitgroeit tot een ster en is er nu al zeker van dat Arat binnenkort voor "de beste ploeg van de wereld zal voetballen". En dat mag wel wat moeite - en pijn - kosten, vindt papa.

Mishandeling

Op de Instagram-pagina van de jonge Iraniër is te zien welk Spartaans regime hij volgt om in absolute topvorm te geraken. Sit-ups tot hij moet huilen, een grand écart tussen twee zetels of andere extreme intervaloefeningen: alles passeert de revue.

"Soms zeggen mensen me dat ik aangeklaagd zou worden voor kindermishandeling als ik in een ander land dan Iran zou wonen", vertelde de vader van Arat in een recent interview. "Anderen beschuldigen me er dan weer van dat ik mijn zoontje gebruik om geld te verdienen, maar de meeste mensen beseffen wel dat ik gewoon het beste wil voor mijn kind. Ik hou er zelf ook van om een kampioen van hem te maken."

Arat really loves to have a nice six pack, in this exercise I did not want to tell him anything but when I realize that he is crying due to his pain, and he still tends to carry on his exercise I told him that's enough, but he wanted to continuou Arat will be successful and achieve all his goal by his endeavor and his strengths Transated by : @Asalfarahani1995 آرات خیلی دوست داره سیکس پک خوبی داشته باشه، تو این تمرین چیزی نمیخواستم به او بگویم اما وقتی متوجه شدم که از درد گریه میکنه اما باز هم میخواهد ادامه بده بهش گفتم دیگه بس کن و دوستش هم به آرات گفت دیگه ادامه نده اما آرات همچنان ادامه میداد. آرات همیشه با تلاش و مقاومت به خواسته های خودش میرسه. Een foto die is geplaatst door null (@arat.gym) op 08 aug 2018 om 17:17 CEST

De papa van Arat heeft naar eigen zeggen ook een goede reden om de filmpjes van zijn zoontje op het internet te gooien. "Via de filmpjes kunnen arme gezinnen zien dat je geen peperdure apparaten nodig hebt om het ver te schoppen. Je moet simpelweg blijven proberen en genoeg durf hebben. Ik wil samen met mijn zoon een motivatiebron zijn voor anderen."

"Mijn zoontje is enorm getalenteerd en ik weet zeker dat hij op een dag een van de beste voetballers ter wereld zal zijn. Hij zal de top bereiken, dat weet ik wel zeker." De 'prestaties' van Arat blijven alvast niet onopgemerkt. De kleuter werd al uitgenodigd om zijn (voetbal)kunstjes te tonen op de Chinese televisie en hij sleepte ook al verschillende sponsors binnen. Afwachten of hij ook ooit zijn krabbel onder een contract bij Real Madrid zal mogen zetten...

