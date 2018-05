Vader met sigaar of insulinepomp: achter deze op het eerste gezicht vreemde tattoos van voetballers gaat een veel dieper verhaal schuil TLB

30 mei 2018

13u18

Een tatoeage van een geweer op het onderbeen van Raheem Sterling (23) heeft de WK-voorbereiding van de Engelsen net niet in rep en roer gezet. Op het onderbeen van de flankaanvaller van Manchester City is een M16 te zien - een assault rifle, een automatisch geweer. De Britse tabloidkrant 'The Sun' maakte er voorpaginanieuws van en de antiwapenlobby noemde de tattoo "walgelijk" en "totaal onaanvaardbaar". Tot Sterling het pakkende verhaal achter de huidtekening uit de doeken deed.

“Toen ik twee was, stierf mijn vader nadat hij werd neergeschoten. Ik beloofde mezelf dat ik in mijn leven nooit nog een geweer zou aanraken. Ik schiet met mijn rechtervoet, dus de tattoo heeft een diepere betekenis”, schreef Sterling een boodschap op Instagram. En de Britse winger is lang niet de enige voetballer die een - op het eerste gezicht misschien vreemde - tatoeage heeft met een mooie boodschap achter. Een overzicht.

Anthony Knockaert: eerbetoon aan overleden vader

Op de borst van Anthony Knockaert prijkt een grote tattoo van zijn overleden vader met een sigaar in de hand. De ex-winger van Standard had een heel goede band met zijn papa. Zo vierde Knockaert ooit een doelpunt door een grote foto van zijn vader te tonen.

Sergio Ramos: boodschap voor slachtoffers van terroristische aanslagen

Het lichaam van Sergio Ramos staat helemaal vol met tattoos. Op de vingers van de Spanjaard prijken bijvoorbeeld enkele belangrijke nummers uit zijn leven (de 90+ verwijst naar zijn reputatie om belangrijke goals te maken in de slot van een match), maar Ramos' mooiste huidversiersel is ongetwijfeld de tattoo op zijn beide bovenarmen. Daar staat de spreuk "The spirit of those dead lies in the memory of those alive" (vrij vertaald: de zielen van de doden, leven voort in de herinneringen van de levenden). De woorden zijn een eerbetoon van Ramos aan de mensen die stierven bij de terroristische aanslagen in New York (2001) en Madrid (2004).

Nog op Ramos' bovenarm staat een David-ster. Die ster is een eerbetoon aan Antonio Puerta, een ex-ploegmaat van Ramos die op 22-jarige leeftijd overleed door een hartfalen tijdens een match met Sevilla tegen Getafe.

Arturo Vidal: insulinepomp om zoontje te steunen

Ook Arturo Vidal loopt met heel wat inkt op zijn vel rond. De tattoo met de mooiste betekenis staat op Vidals buik. De Chileense middenvelder liet naast zijn indrukwekkende buikspieren een insulinepomp tatoeëren. De mannetjesputter van Bayern München deed dat nadat bleek dat zijn zoontje Alonso suikerziekte heeft.

Harry Arter: tattoo voor doodgeboren kindje

Harry Arter is misschien wel de minst bekende naam in dit lijstje, maar de tattoo die de speler van het Engelse Bournemouth op zijn rechtervoorarm liet zetten, grijpt naar de keel. In december werd Arters dochtertje Renee dood geboren en Arter liet een mooi eerbetoon aan haar op zijn arm vereeuwigen.

Bjorn Engels: eerbetoon aan overleden grootouders

Dichter bij huis liet Bjorn Engels zich recent opmerken met een opvallende tattoo. De ex-speler van Club Brugge, nu bij het Griekse Olympiakos, liet zijn overleden grootouders op zijn schouder zetten. Voor de verdediger was het zijn eerste huidtekening. "Een eerbetoon aan mijn grootouders. Ze zijn inmiddels gestorven, maar betekenen nog altijd alles voor mij."

Gabriel Jesus: foto van moeder

De Braziliaanse spits Gabriel Jesus heeft op zijn onderbeen een tattoo die zijn opkomst uit de Braziliaanse favela's symboliseert. Maar op de bovenarm van de spits van Manchester City prijkt ook een beeld van zijn moeder Vera. De vrouw voedde in haar eentje vier kinderen op in een arm stadsdeel van Sao Paolo. Vera bepaalt nu ook nog grotendeels het doen en laten van haar zoon.

Mauro Icardi: namen van stiefkinderen

Op de borst van Inter-topschutter prijkt een grote leeuwenkop met erboven en eronder de namen van Francesca en Isabella, zijn dochtertjes. Maar de Argentijnse goalgetter liet ook de namen van zijn de kinderen van zijn partner Wanda Nara op zijn lichaam plaatsen. En daar kon Maxi Lopez, de ex-partner van Nara en vader van Valentino, Constantino en Benedicto, niet bepaald mee lachen. Icardi en Lopez leven al jaren op voet van oorlog.

Neymar: kinderdroom op kuit

Ook Neymar is dol op tatoeages. Sinds 2015 prijkt er een kunststukje op zijn kuit. Eentje met heel wat symbolische waarde. De ster van Paris Saint-Germain liet zijn grote kinderdroom vereeuwigen: een eigen huis, een voetbalveld én prijzen. Het moet gezegd, op zijn 26ste is die drievoudige jongensdroom al volledig werkelijkheid geworden.

Edmilson: beeld van zijn vader en van... zichzelf

Standard-smaakmaker Edmilson Junior liet eerder dit jaar een opvallende permanente tekening op zijn rug zetten. Links herkent u de winger zelf, rechts zijn vader Edmilson sr.

