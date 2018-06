Usain Bolt heeft zijn eerste echte voetbalmatch gespeeld. En er is nog werk aan de winkel voor de Jamaicaanse reus TLB

06 juni 2018

Vorige week berichtten we al dat sprintlegende Usain Bolt meetrainde met de Noorse club Stromsgodset. Wel, inmiddels heeft de 31-jarige Jamaicaan ook een eerste echte wedstrijd achter de kiezen. Bolt viel na zeventig minuten in tijdens een oefenmatch van de eerste ploeg van Stromsgodset tegen de Noorse U19. En daarin werd toch duidelijk waarom Manchester United zijn Jamaicaanse superfan nog geen contract heeft aangeboden.

Aan goede wil ontbrak het Bolt, met zijn 1m95 veel groter dan de U19-spelers, niet. Maar echt zuiver was het allemaal evenmin. Een mislukte kopbal, slechte passes of verkeerde controles: 't was vooral met dergelijke slordigheden dat de wereldrecordhouder op de 100 meter (hij speelde met rugnummer 9.58 op zijn shirt, red.) de aandacht trok.

Op een bepaald moment (vanaf "40 in onderstaande video) probeerde Bolt wel handig gebruik te maken van zijn indrukwekkende sprintsnelheid om de doelman van de tegenstander onder druk te zetten, maar die kon het leer net op tijd ontzetten. Bolt en co verloren de oefenmatch uiteindelijk ook.

Usain #Bolt včera odehrál přátelské utkání za @strmsgodset, proti norské reprezentaci U19.



Nastoupil na posledních 19 minut a měl dokonce šanci na gól. pic.twitter.com/rmkudVozOg David Pletánek(@ DavidPletanek) link