Ultrasnel uit de kleren en in de boeien: CL-streakster geeft blik achter de schermen bij haar lucratieve 'stunt'

07 juni 2019

16u38 0 Time-Out De ‘streak’ van Kinsey Wolanski in de Champions League-finale was niet zomaar een ingeving van het moment. Haar vriendje en gewezen pornoster Vitaly Zdorovetskiy plaatste een video van de minutieuze voorbereiding die daaraan vooraf ging.

“Het is nog elf uur voor de wedstrijd begint en ik ga laten zien wie de echte koning is. Madrid is van mij vandaag. Het is 1 juni en mijn vriendin gaat streaken.” Die opvallende woorden sprak Vitaly Zdorovetskiy vanop een leeuw in Madrid. Meer dan vier miljoen euro betalen voor dertig seconden reclame tijdens de Champions League-finale zag de man niet zitten. Dus zocht de Amerikaanse Rus naar andere alternatieven om zijn website Vitaly Uncensored te promoten.

“Die prijzen zijn onrealistisch. Dus brengen we mijn bedrijf op een andere manier op de kaart. En gratis.” Samen met zijn vriendin Kinsey Wolanski was Vitaly klaar om voor een stunt van formaat te zorgen. Al was het koppel er vooraf niet helemaal gerust op. Vooral Kinsey dan. “Nu ben ik rustig, maar ik weet niet hoe ik me ga voelen eenmaal ik in het stadion ben. Om mijn emoties onder controle te houden, heb ik vanochtend gemediteerd. Maar ik blijf toch angstig.”

Baard

Het echte werk kon beginnen. Vitaly kreeg een handgemaakte baard om er ouder en wijzer uit te zien. Zo kon hij een tweede optie zijn voor als zijn vriendin niet in haar opzet zou slagen. Die vermomming bleek absoluut nodig, omdat de gewezen pornoster op de radar van de FIFA-autoriteiten staat en geen stadion meer mag betreden. Dat laat een vriend later in de video zien die hij vond op een UEFA-bestand dat hij op het internet kon achterhalen. Vitaly staat daarin vermeld als een potentiële onruststoker. Drie keer verstoorde hij al een wedstrijd. De eerste keer deed hij dat op het WK 2014 in Brazilië, twee jaar later volgden de World Series Baseball en ook de NBA maakte kennis met de Youtuber in 2018.

Kinsey zelf had heel wat minder voorbereidingswerk nodig. Over haar badpak droeg de blondine een zwarte jurk die in minder dan een seconde kon worden uitgedaan, zo bewijst ze ook in de video.

En dan was het tijd om naar Wanda Metropolitano-stadion te trekken. Allebei raakten ze vlot het stadion binnen. Vitaly zat hoog in de tribune, terwijl Kinsey vanuit een ander vak haar kans moest wagen. En dat deed ze dus met succes. Met even weinig om het lijf als de finale zelf, liep de streakster het veld op na zeventien minuten spelen. De wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham werd zelfs even onderbroken: plannetje geslaagd.

Gevangenis

“Over heel de wereld staan we in alle kranten en dat komt door de vrouw met wie ik ga trouwen”, blikte Vitaly dolenthousiast terug op de stunt. “Ik weet niet waar ze heen is gebracht, maar daar zullen we snel achter komen.” Wolanski zat namelijk in de gevangenis en had daar niet meteen haar beste ervaring. “Daar zitten was echt eng.” Maar dat zal het duo ondertussen wel worst wezen, want de website zou een slordige vier miljoen euro in waarde zijn gestegen.