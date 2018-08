UFC-vechter steekt boor in boxershort, maar dan gaat het mis. Het gevolg moet een van de meest verschrikkelijke arbeidsongevallen ooit zijn Hans Op de Beeck

22 augustus 2018

22 augustus 2018 Begin juli maakte hij in Las Vegas zijn debuut in het UFC (Ultimate Fighting Championship), maar het ziet er niet naar uit dat de Amerikaanse MMA-vechter Bryce Mitchell (23) nog snel in actie zal komen in de octagon.

'Thug Nasty', of stoute boef, luidt de bijnaam van Mitchell in het wereldje van de kooivechters. Toen het nog ongeslagen vedergewicht (9 zeges in MMA en 1 in UFC) besloot wat in zijn woonst te klussen, deed hij zijn reputatie alvast alle eer aan. Een poging tot vertaling hoe hij in een post op zijn Facebookpagina omschrijft, wat er vervolgens exact gebeurde. "Ik hield een plank boven mijn hoofd en had de boor in mijn broek gestoken. Maar toen ik de plank aan het opmeten was, sprong de boor plots aan. Waarop ik de plank liet vallen en het punt van de boor naar beneden ging in mijn boxershort. Geen grap, maar met gescheurde balzak tot gevolg. Logischerwijs kan ik geen foto van het ongeluk posten, maar wanneer alles weer aan elkaar gegroeid is ga ik opnieuw trainen. Want momenteel loop ik het risico dat er bij een hoge trap alles afvliegt. Tegen wie op deze post antwoordt met flauwe woordspelingen, spreek ik een maand niet meer."

Imma be out for a little bit. pic.twitter.com/Lah1c47225 Bryce Mitchell(@ ThugnastyMMA) link

Waarna hij zelf meteen een woordgrapje maakt en wat later toch een foto post. Eentje met zijn bebloede boxershort die is achtergebleven op de operatietafel. Ook uit vervolgposts blijkt dat hij er duidelijk nog de toch wel heel bizarre humor van inziet.

Mitchell maakte deel uit van Team Cormier tijdens het recente 'Ultimate Fighter 27', waar hij in de halve finale verloor van de uiteindelijke winnaar bij de vedergewichten, Brad Katona. Op 6 juli maakte hij zijn officiële debuut in het UFC, toen hij in Las Vegas Tyler Diamond klopte. Een volgend gevecht was nog niet gepland. Na dit incident zal dat nog wel even duren.

Hey erbody, we did it! UFC Debut in the books. Thanks to @TylerD1amond for the scrap, it was an honor brotha. Thank you @ufc and the fans! pic.twitter.com/UhPpobq9ju Bryce Mitchell(@ ThugnastyMMA) link

Logischerwijs maakt zijn post veel reactie los op de sociale media. Onder andere onderbroekenmerk MeUndies beloofde Mitchell al te steunen.

Look what yal did for me lol. Thanks for carin bout my nutsack UFC Fans https://t.co/2oWRcHyDeL Bryce Mitchell(@ ThugnastyMMA) link