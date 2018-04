Twitter op haar allersmalst: vriendin van voetballer op rode loper krijgt er zwaar van langs omwille van uiterlijk Hans Op de Beeck

23 april 2018

12u17

Bron: The Sun 1 Time-out De PFA Awards, de meeste prestigieuze Engelse awardshow in het voetbal, hebben nog maar eens het allerkleinste kantje van de sociale media naar boven gehaald. Op Twitter werd de vriendin aan de zijde van Ryan Sessegnon - onthou die naam - na haar optreden op de rode loper zwaar door het slijk gehaald omwille van haar uiterlijk.

Poor girl, I’m starting to hate social media things like this can ruin a young persons life, there’s some horrible people about. https://t.co/AGuaxCRzaq Miguel aka Michael(@ Zlatan___79) link

Ryan Sessegnon was een opvallende gast in het Londense Grosvenor House. De flankaanvaller, die er volgende maand 18 wordt, was als eerste speler van een club buiten de Premier League genomineerd voor de trofee van 'Jonge Speler van het Jaar'. Sessegnon speelt voor tweedeklasser Fulham, waar ook onze landgenoot Denis Odoi actief is, en wordt het hof gemaakt door menig topclub. Eentje voor de toekomst van het Engelse voetbal, maar op twitter werd weer duidelijk dat sommigen nog in de middeleeuwen zijn blijven steken. Niet dat het een punt is dat zijn partner Lacie Southion, ook 17, er gezond uitziet en een normaal lichaamsgewicht lijkt te hebben, kreeg ze op de online praatbarak de verschrikkelijkste verwijten naar het hoofd geslingerd.

I'd be very embarrassed if that was my GF tbh... Philip NOT Plein(@ Phil_NOT_Plein) link

Dat het toch niet kan dat een jonge voetballer samen is met zo'n 'fatty' (dikke vrouw)... "Hij zou met vrouwen moeten slapen die 10 op 10 zijn, geen 4", stelde ene Jordan @klopp. Voor Philip NOT Plein werd het: "Eerlijk gezegd, ik zou me schamen mocht dit mijn vriendin zijn..." Door @_ffDrew werd ze omschreven als "een walvis die terug de zee in moet". En dan waren er nog menig andere commentaren die te extreem zijn om te publiceren. Gelukkig kregen de haters ook de nodige tegenkanting, maar fraai is het allerminst. Leroy Sané, de Duitser van Manchester City, ging uiteindelijk met de trofee aan de haal. Bij de grote jongens haalde Mo Salah het voor onze Kevin De Bruyne en Harry Kane.

Vorige week werd Sessegnon al verkozen tot de beste speler van The Championship, de Engelse tweede klasse, en hij komt ook in aanmerking om de Engelse selectie te halen voor het WK in Rusland. Fulham, dat flirt met een comeback naar de Premier League, vraagt 57 miljoen euro voor de speler.