Turkse club zorgt voor primeur met de eerste Bitcoin-transfer

Hans Op de Beeck

31 januari 2018

13u55 13 Time-out Haranusta, een Turkse amateurclub, zorgt voor een primeur in het voetbal. Ze zijn de eerste club die een transfer afrondt met bitcoins. De eer is weggelegd voor Ömer Kiroglu (22), die voor 0.0524 bitcoins (volgens de huidige koers iets meer dan 442 euro) werd binnengehaald.

Harunusta, uit de Turkse provincie Sakarya, komt pas uit in de vijfde klasse van het Turkse voetbal, de Amatör Ligi B, en staat daar met 29 punten tweede, op een puntje van leider Harmanlik. De club hoopt met Ömer, die tot het einde van het seizoen vastgelegd werd, kampioen te spelen en te promoveren naar de vierde klasse. En daarvoor hebben ze dus wat bitcoins over: 0.0524 om precies te zijn. Daarnaast betaalt Haranusta ook een transfersom van 2.500 lira (533 euro), waardoor de totale transfersom 975 euro bedraagt.

Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Harunustaspor sanal para birimi olan 'Bitcoin' ile kulübe futbolcu transferi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/67fTxPFehf FutbolArena(@ futbolarena) link

De club geeft toe dat het vooral uit was op de belangstelling die de transfer met zich meebrengt. “We hebben dit gedaan om naam voor onszelf te maken in het land, de rest van de wereld en in de cryptogemeenschap. Onze naam wordt nu genoemd op televisie, alsof we een professionele club zijn. En daar zijn we best trots op”, aldus voorzitter Haldun Sehit. "Voor iemand die zelf ook geïnteresseerd is in nieuwe technologieën klinkt dit goed in de oren", aldus Ömer zelf.

Bitcoin (BTC) is een virtuele munt die in januari 2009 werd gecreëerd. Een bitcoin kan worden opgedeeld in honderd miljoen stukjes en een deel daarvan heeft Harunusta dus aangewend voor het aantrekken van Ömer Kiroglu. Bij de bitcoin wordt de munt enkel uitgewisseld tussen deelnemers - er komen geen banken of overheden aan te pas - en de transacties worden middels cryptografie geverifieerd en opgeslagen in een openbaar grootboek dat bekendstaat als blockchain.