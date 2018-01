Trioseks, heel strikt wc-gebruik en een erg lelijke kant: ex-lief haalt zwaar uit naar Lewis Hamilton Hans Op de Beeck

Na een relatie van drie maanden -even nadat hij gebroken had met Nicole Scherzinger- trapt glamourmodel Veronica Valle (26) na richting Lewis Hamilton (33) in de Britse tabloid The Sun. Hoeveel U er van wil geloven, maakt U zelf maar uit. Maar de viervoudige wereldkampioen in de Formule 1 zal het ongetwijfeld niet graag lezen.

Het moet augustus 2015 geweest zijn, wanneer Hamilton het Amerikaanse badpakkenmodel Veronica Valle via Instagram contacteerde. Hij liet haar geregeld overvliegen van haar woonplaats in Houston naar Barbados, waar ze samen van vakantie genoten. Al nam de excentrieke Brit met een voorliefde voor de jetsetwereld dat woordje 'samen' niet altijd even strikt - volgens Valle waren ze haast continu in het bijzijn van andere opvallende vrouwen op het Caraïbische eiland. "Aanvankelijk was Lewis heel lief", aldus Valle. "Maar al snel bleek hij een echte Jekyll and Hyde-persoonlijkheid te hebben."

"Tijdens een vlucht met zijn privéjet naar New York ontstak hij eens in een ongelofelijke colère. Omdat hij erachter was gekomen dat de piloot de wc van het vliegtuig had gebruikt. Die man zou hij vlug ontslaan! 'Iedereen weet dat ze in mijn jet geen gebruik mogen maken van het toilet', foeterde hij. Met dat wc-gebruik had hij echt een probleem. Zo werd hij plots ook eens heel kwaad op mij toen ik in zijn villa in Zuid-Frankrijk het verkeerde toilet had gebruikt. Ik mocht alleen maar naar dat van de gasten gaan, niet naar de wc die zich naast de keuken bevond. Hij vroeg me ook waarom het zo lang duurde... heel bizar."

Valle vertelt ook in geuren en kleuren hoe grofgebekt Hamilton tegen haar kon zijn. "De laatste keer dat ik op zijn uitnodiging inging om naar Barbados te komen, schold hij me uit voor al zijn vrienden. Dat ik te zwaar was. Toen ik op restaurant als eerste bediend werd, zei hij: 'Kijk toch eens naar jezelf, je bent zo dik!' De andere gasten aan onze tafel konden er alleen maar om lachen. Ik voelde me zo slecht. De dag erna noemde hij me een Oompa Loompa (vrouwen die er dankzij een bruinspray 'oranje' uitzien naar figuurtjes uit de film Willy Wonka and the Chocolate Factory, nvdr). Ook zijn ex Nicole Scherzinger kon hij zwaar door het slijk halen." Volgens de gewezen Pusscyat Doll eindigde hun relatie omdat hij niet klaar was voor het huwelijk. De twee hadden acht jaar lang een knipperlichtrelatie tot het in februari 2015 tot een definitieve breuk kwam.

Nog volgens Veronica had Lewis het ook geregeld over trioseks, zij het dan dikwijls al lachend. Tot ze tijdens een feestje in New York het Amerikaanse model Karrueche Tran ontmoetten, de ex van zanger Chris Brown, die op zijn beurt de ex is van Rihanna, goed bevriend met Hamilton. "Terwijl Lewis me die avond straal negeerde, kwam Tran kwam me zeggen dat ik er knap uitzag", vertelt Valle. "En wat later vroeg iemand me of ik een triootje met Karrueche zag zitten. Ik zei natuurlijk meteen nee. Daar doe ik niet aan mee."

Hamilton, die in 2017 wereldkampioen werd in de Mercedes en meer dan 38 miljoen euro op zijn bankrekening mocht bijschrijven, zou Valle nog enkele keren hebben uitgenodigd op Barbados, tot er bij haar een lichtje ging branden dat het hem alleen om de seks te doen was. Waarop ze toch maar van gsm-nummer veranderde.

