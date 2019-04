Trio’s en ‘foursomes’: luxeprostituee brengt boek uit en vooral Wayne Rooney moet zich zorgen maken ODBS

29 april 2019

12u08

Bron: The Sun 0 Time-Out Een biografie die hij, samen met nog wel enkele andere sportsterren en celebrities, liever niet ziet uitkomen eind mei. In ‘A Man’s World’ doet Helen Wood een boekje open over haar leven als gewezen luxeprostituee. Wayne Rooney (33), huidig spits van D.C. United, kan maar beter nu al dekking zoeken voor de banbliksems van zijn vrouw Coleen, met wie hij vier kinderen heeft en tien jaar getrouwd is.

Een door schuldgevoelens overmande Wayne Rooney die in de badkamer aan het huilen is op de schouder van Helen, terwijl hij haar na de seks een echo laat zien van een zijn zonen. Dat moet zowat het sappigste detail zijn uit het boek, dat speciaal voor de Amerikaanse markt een versie met meer onthullingen zou kennen. In Groot-Brittannië zijn de regels rond privacy immers een pak strenger en heeft een Amerikaanse topacteur al zijn anonimiteit voor een rechtbank afgekocht. Zoals ook ‘love rat’ Ryan Giggs, die andere gewezen Manchester United-ster, dat ooit deed toen naar buiten dreigde te komen dat hij er een relatie met de partner van zijn broer op nahield.

Eigenlijk is het niet eens nieuws dat Rooney tijdens de zwangerschap van Coleen geregeld afsprak met Helen (32) en Jenny Thompson, een andere prostituee. Maar in het boek zouden ook andere avontuurtjes van Rooney onthuld worden. Net zoals een tweede Man United-speler, die met Helen een ‘foursome’ had, ontmaskerd wordt. En een wereldwijd bekende acteur.

Rio Ferdinand vertelde Wayne in zijn gezicht wat voor een idioot hij wel was en dat hij zich, zeker publiekelijk, niet zo kon gedragen.

Maar vooral Rooney wordt in de voorpublicaties geviseerd. “Helen claimt dat ze Wayne geregeld zag. Op verschillende plaatsen. Zoals die ene keer, waarna Rooney in de badkamer met de echo in zijn hand begon te huilen. Volgens Helen kapot van schuld. Alsof hij plots realiseerde wat voor een enorme fout hij gemaakt had. Hij smeekte haar niets te zeggen tegen zijn vrouw”, aldus de klassieke bron in de tabloid ‘The Sun’.

Volgens het boek zou de ontrouw van Rooney geleid hebben tot een stevige ruzie tussen de aanvaller en Rio Ferdinand, toenmalig verdediger van Manchester United die zijn vrouw aan kanker heeft verloren. Toen die Rooney zag flirten met Helen in een casino in Manchester, ging hij de confrontatie aan. “Hij vertelde Wayne in zijn gezicht wat voor een idioot hij wel was en dat hij zich, zeker publiekelijk, niet zo kon gedragen.” Een ‘vriend' van de familie: “Dit wordt een nieuwe slag in het gezicht van Coleen. De door Rooney gemaakte fouten blijven hem als een kwade geest achtervolgen. Net voor zo’n onthullingen heeft Coleen altijd een heilige schrik gehad.”

Het call girl-schandaal rond Rooney brak in september 2010 los, toen Jenny Thompson claimde dat ze dat voorbije jaar tot zeven keer geslapen had met de toenmalige Engelse international. Seks waarbij alles kon, dixit Thompson, alias ‘Juicy Jeni’. Ooit betaalde Rooney haar 1.000 pond (860 euro). Vervolgens stelde Thompson Rooney voor aan Helen en zouden er enkele triootjes gevolgd zijn in het bekende hotel Lowry in Manchester in juli 2009. Coleen was toen vijf maanden zwanger.

Helen, een moeder van één en winnares van Big Brother in 2014, daarover: “Rooney nodigde ons uit in het Lowry en daar stemden we snel mee in. We kleedden ons eerst om in de badkamer, lingerie die bij elkaar paste. Wayne gedroeg zich alles behalve arrogant. Na de seks was het duidelijk dat hij er spijt van had. Hij gaf ons elk 1.000 pond uit zijn kluis.”

Met de nieuwe aantijgingen blijft het rumoerig rond Wayne Rooney, die in februari door de tabloids ook al ontmaskerd werd samen met een barvrouw tijdens een dag vertier in Florida. En anderhalf jaar geleden werd hij nog opgepakt omdat hij dronken achter het stuur zat van fuifbeest Laura Simpson na een nachtje uit. Ook in 2004 was Rooney grof wild voor de tabloids, toen ze hem afschilderden als een seriële hoerenloper. Zo was er toen ook het verkwikkelijke verhaal rond de spits en een 48-jarige grootmoeder in een ‘catsuit’.

Hij, zijn vrouw en twee van ons. De speler sprak nooit over geld. Maar op het einde lag er altijd 1.200 pond klaar die we mochten verdelen. Helen Wood

Maar niet alleen bij Rooney moet het zweet in de schoenen staan. In de Amerikaanse versie van het boek, neemt Helen ook een vermaard acteur in het vizier. Hij huurde haar in 2010 in via een website, toe ze voor ‘Melissa Jones Escorts’ in Manchester werkte. De acteur zou 168 euro betaald hebben. “Hij wist aanvankelijk niet wat te doen en gaf me enkele tikjes op de schouder. Alsof ik een hond was. Dan vroeg hij me om de rollen te wisselen en moest ik hem domineren. Ik liet hem ook genieten van een seksspeeltje. Ik had er geen idee van dat hij getrouwd was.” De tv-ster in kwestie won in 2011 een zaak voor het Britse Hooggerechtshof, waarmee hij zijn anonimiteit afkocht. “De hoofdfiguur in het boek waarover Helen het heeft, is een bekend acteur. Maar ook andere minder bekende acteurs komen aan bod, net als vele voetballers", zo wordt de bron nog geciteerd.

In 2011 deed Helen ook al eens een boekje open over een ‘foursome’ met een andere speler van Manchester United. “Hij, zijn vrouw en twee van ons. De speler sprak nooit over geld. Maar op het einde lag er altijd 1.200 pond klaar die we mochten verdelen.” Helen claimt afgesproken te hebben met vier Premier League-spelers, drie bekende acteurs, een rechter en een ervaren politicus. In het boek gaat het ook over haar moeilijke verleden en hoe dat haar in de prostitutie dreef.