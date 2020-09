Triatleet (21) zorgt voor ultieme geste van sportiviteit wanneer zijn concurrent zich even misrekent ODBS

20 september 2020

19u14

Bron: Eurosport 1 Meer sport Voor Javier Gomez Noya, de winnaar van de triatlon in het Spaanse Santander, was de klasrijke geste “de mooiste ooit in de geschiedenis”. Waarschijnlijk is dat wat overdreven. Maar ontroerend mooi was het wel, hoe Diego Méntriga zijn podiumplaats opofferde in het teken van de sportiviteit.



Nog slechts 50 meter was er af te werken, toen de Brit James Teagle zich schromelijk vergiste. In plaats van een bocht naar links aan te snijden liep hij recht het dranghekken in. Weg podium. Maar dat was buiten het nummer vier gerekend, Diego Méntriga. De 21-jarige Spanjaard stopte om Teagle toch beslag te laten leggen op de derde plaats. Méntriga’s uitleg: “James verdient die medaille. Hij liep de hele race voor me uit. Waarschijnlijk had hij de signalisatie niet gezien of was die niet goed aangegeven.”

Tot drie keer toe bedankte Teagle zijn Spaanse collega. Ook op Instagram na de race. “Toen ik tegen dat hek liep, dacht ik dat het voorbij was. Tot het onverwachte zich voltrok. Wat een ongelofelijke blijk van sportiviteit en integriteit.” Niet verwonderlijk dat de beelden een viraal loopje nemen. Voor menig Spaanse sporter, zoals onder andere gewezen Real Madrid-doelman Iker Casillas, de ultieme geste van sportiviteit.

