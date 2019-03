Treurnis alom: ‘Zwarte Weduwe van de Sport’ en ex-pornoster Mia Khalifa is verloofd ODBS

23 maart 2019

08u02 0 Time-Out Sportsterren en fans zijn in rouw: Mia Khalifa, een gewezen controversiële pornoster, gaat zich huwen met Robert Sandberg. Dat is een Zweedse chef-kok die in het door Michelin gedecoreerde Kopenhaagse restaurant Kong Hans Kaelder werkt. Khalifa (26) houdt zich graag op in de sportwereld en presenteerde al menig online sportshow, maar is vooral een model en social media-fenomeen waaraan ze ook haar bijnaam van ‘Zwarte Weduwe’ te danken heeft.

Zo ontmaskerde Khalifa al menig Amerikaanse sporter die haar meteen iets te directe privé-voorstellen deed via haar sociale media. Dat kreeg telkens de nodige ruchtbaarheid en toen de sportlui in kwestie de maanden erop minder presteerden, kreeg ze de toch wel frappante bijnaam ‘Zwarte Weduwe van de Sport’. Maar kijk, onze weduwe stapt straks in het huwelijksbootje. Voor Khalifa wordt het haar tweede trouwpartij, nadat ze in 2011 het jawoord gaf aan haar schoolvriendje. Drie jaar later gingen ze uit elkaar.

Het was natuurlijk via haar sociale media dat Khalifa het nieuws van de trouwerij aankondigde. De in Beiroet geboren Amerikaanse, werd compleet verrast toen Sandberg haar vorige week mee uit eten nam in een chique restaurant in Chicago. Zogezegd om de geslaagde aanvraag van zijn Amerikaans visum te vieren, maar de chef-kok had een extra gang in petto. Een kom met daarin louter oneetbare dingen, terwijl Khalifa dacht dat het om een speciaal dessert ging. Groot was alvast haar verbazing toen ze, gretig om dat toch uit te proberen, plots een ring in haar mond leek te hebben en Sandberg haar het voorstel deed. “Al die jaren heeft Robert me ervan overtuigd dat hij gruwelt van huwelijksaanzoeken in een restaurant, dus dit zag ik nooit van m’n leven aankomen!”, schrijft Khalifa.

Vorig jaar was Khalifa nog te gast in de podcast van gevallen wielerheld Lance Armstrong, waarin ze openhartig was over haar verleden als pornoster. Zo vertelde ze dat ze tijdens haar laatste schooljaren 20 kilogram verloor, waarna haar borsten misvormd raakten en ze een borstvergroting liet uitvoeren. En zo uiteindelijk in de pornowereld verzeild geraakte. “Ik deed het niet voor het geld, maar ik had gewoon zo’n laag zelfbeeld en was op zoek naar bevestiging. Op school en tijdens mijn hogere studies was ik een voorbeeldstudente. Ik feestte amper. Ik had alleen schrik dat mijn familie de beelden zou zien, dat zou mijn leven kapot maken. Maar ik dacht: ’er bestaat zoveel porno - toch niemand die mij gaat zien? ’t Was nu ook niet iets waarmee ik te koop ging lopen. Achteraf bekeken was dat natuurlijk erg naïef... ik was 21 en een stom kind.”

Niet veel later was ze de meest opgezochte actrice op de gespecialiseerde site ‘Pornhub’, onder andere omdat Khalifa in haar scènes geregeld acteerde met een hijab. Wat uiteindelijk leidde tot haar snelle exit, nadat ze zelfs doodsbedreigingen van IS kreeg. “Toen ik merkte dat ik snel populair werd, had ik zoiets van ‘nee, dit kan niet, dit was niet de bedoeling’. Ik zocht gewoon een uitlaatklep en wou een beetje rebels doen.”

Onlangs was ze nog te gast in het Olympisch Stadion in Londen, waar ze een match van West Ham in de Premier League bijwoonde en zich outte als supporter van de Hammers. Khalifa leerde Sandberg kennen in het restaurant in Kopenhagen. Nu gaan ze in Los Angeles wonen.