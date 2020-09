Toveren maar: deze twee Spanjaarden zijn helemaal klaar voor kraker tegen Duitsland Redactie

02 september 2020

14u00 0

Ook de Spaanse nationale ploeg staat voor een tweeluik in de Nations League. Zondag wacht Oekraïne, maar het is vooral uitkijken naar de confrontatie van morgen in en tegen Duitsland. Een ding is alvast zeker: Thiago Alcántara (nu nog Bayern, maar volgend seizoen wellicht bij Liverpool) en Rodri (Manchester City) zijn er alvast helemaal klaar voor. De twee middenvelders trapten vandaag op training lange ballen naar elkaar, zonder dat het leer de grasmat raakte. Alsof het niets is.