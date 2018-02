Toveren kan hij ook, maar wanneer Ronaldo deze freestylekoning op bezoek krijgt, wrijft hij zich toch even in de ogen Glenn Van Snick

09 februari 2018

17u02 33

Wat gebeurt er wanneer de regerende wereldkampioen freestyle op visite mag bij een van de beste voetballers op deze planeet? De Britse magiër Andrew Henderson maakte van een tripje naar Madrid gebruik om even langs te gaan bij Cristiano Ronaldo. De villa van de Portugees was het ideale schouwtoneel om lustig wat goochelarij te etaleren. Dat 'CR7' aardig overweg kan met een bal is een publiek geheim, maar wanneer hij deze tovenaar in zijn woonkamer en tuin ziet schitteren, moet hij toch even slikken.