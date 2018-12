Tourwinnaar Thomas gaat fietsen met knecht en die heeft een nogal opvallend attribuut op zijn fiets zitten Redactie

10 december 2018

09u28

Bron: Instagram 0

Tourwinnaar Geraint Thomas bereidt momenteel zijn wielerseizoen voor in het zuiden van Frankrijk en dan deelt hij zijn avonturen maar al te graag met zijn 276.000 volgers op Instagram. Gisteren trok hij erop uit met Luke Rowe, ploegmaat bij Sky en die had... een seksspeeltje op zijn fiets zitten. “Hey Luke, wat zit er op je drinkbeker man?”, hoor je de Welshman zeggen in het korte fragment.

Thomas, die sinds drie weken terug aan het trainen is, gaf bij BBC aan dat hij blij is terug op de fiets te zitten. “Dit was het langste tussenseizoen ooit, maar ik heb ervan genoten. Ik voel me terug een wielrenner. De eerste week was lastig, maar nu voelt het weer goed aan. Een beetje routine en terug op dieet... Het was moeilijk hervatten. Ik zat drie weken achter op de rest, maar we komen er wel”, besloot hij.