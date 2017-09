Totti pakt uit in galawedstrijd en is ook met een kilootje extra het scoren niet verleerd DMM

Een klein half jaar geleden hing Francesco Totti zijn voetbalschoenen aan de wilgen na een imposante carrière van meer dan 20 jaar bij AS Roma. De Italiaan, vorige woensdag 41 geworden, geniet intussen volop van de geneugten van het leven. Het belette "Il Bimbo d'Oro" wel niet om gisteren in Albanië met een kilootje extra aan de aftrap te verschijnen van een wedstrijd voor het goede doel.



De Romein in hart en nieren toonde daarin het scoren duidelijk nog niet verleerd te zijn. In de aanwezigheid van onder meer Hernan Crespo, Andrey Shevchenko, Luca Toni en Rivaldo pakte de gewezen balgoochelaar uit met een waar signatuurdoelpunt. Balletje aannnemen, draaien en de doelman fusilleren van op 25 meter. Vintage Totti.

Photo News