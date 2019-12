Topvolleyballer verkoopt vrouw tik tegen het achterste en denkt daarmee weg te kunnen komen. Niet, dus YP

13 december 2019

08u27

Bron: Mundo Deportivo 0 Time-out Earvin Ngapeth heeft (nog maar eens) in negatieve zin van zich doen spreken. De 28-jarige topvolleyballer van Zenit Kazan verkocht vorig weekend op een feestje een wildvreemde vrouw een tik tegen haar achterste. Vervolgens deed hij alsof hij van niks wist, maar hij werd uiteindelijk opgepakt en miste zo ei zo na de - verloren - Champions League-confrontatie tegen Maaseik. En de zaak zal ongetwijfeld nog een vervelend staartje krijgen voor de Fransman.

Em 16 segundos o Ngapeth conseguiu ser DUPLAMENTE COVARDE!



Primeiro no assédio, com uma atitude vomitável. Segundo por não conseguir encarar a mina e culpar um aleatório que estava perto. pic.twitter.com/bmvYuRExsZ 🇫🇷🏆 Filipe Frossard Papini(@ FilipeDidi) link

Afgelopen woensdag pakte Maaseik in de Champions League volleybal uit met een stunt van formaat. Zenit Kazan, de Russen die in de laatste vijf jaar liefst vier keer de oppergaai wegkaapten op het kampioenenbal, werd in vijf sets over de knie gelegd. Kazan meldde zich overigens mét zijn krachtpatser Ngapeth. Maar evident was dat allerminst.

De Franse international, die aanzien wordt als een van de beste volleyballers ter wereld, hielp zijn team vorig weekend in Brazilië nog aan de derde plaats op het WK voor clubs. Die bronzen plak moest natuurlijk gevierd worden, maar in het feestgedruis ging Ngapeth zwaar over de schreef. Op bovenstaande beelden is te zien hoe hij in een plaatselijke kroeg een vrouw een stevige tik op de billen verkoopt en vervolgens een stap terug zet om te doen alsof zijn neus bloedt. Een vriend van de dame ging meteen verhaal halen, maar omdat enkele ploegmaats van Ngapeth tussenbeide kwamen, kwam de man aanvankelijk van een kale reis terug. Maar camerabeelden hadden de feiten natuurlijk wel geregistreerd…

Earvin Ngapeth Brezilya’da mapusa düşmüş. Sebep; cinsel istismar. Allah kurtarsın... @EarvinNgapeth pic.twitter.com/bMK1tWC5M4 alp(@ alptarhan) link

Het incident werd gemeld en Ngapeth werd, zoals in de video hierboven te zien, opgepakt. In Brazilië kan je voor dergelijke feiten tot vijf jaar cel krijgen. Het 29-jarige slachtoffer diende klacht in, maar na verhoor, een nachtje cel en een borgsom van 14.500 euro mocht de Fransman voorlopig beschikken. Volgens Ngapeth gaat het allemaal om een misverstand: hij zou de vrouw gehouden hebben voor iemand die hij kende, zo klinkt het bij zijn advocaat in een verklaring. Hij zou ook zijn verontschuldigingen hebben aangeboden, maar daarmee was de kous niet af voor de vrouw. De zaak krijgt dus nog een staartje.

Ngapeth strandde uiteindelijk dinsdag - een dag na zijn ploegmaats - in Maaseik. Berispt en vermoeid startte hij op de bank, maar ook als invaller kon hij zijn team met zijn snoeiharde slagen niet aan de zege helpen.

Geen onbeschreven blad

‘t Is overigens niet voor het eerst dat Ngapeth negatief in het nieuws komt. Op het WK 2010 werd hij uit de Franse ploeg gezet na wangedrag voor de beslissende wedstrijd tegen Italië, in december 2014 werd hij veroordeeld tot drie maanden cel nadat hij in een discotheek in Madrid op de vuist was gegaan en ook in 2015 was het bonje. Toen werd hij gearresteerd omdat hij, toen hij de hogesnelheidstrein van Parijs naar Bordeaux nam, een conducteur een gekloven wenkbrauw had bezorgd. Geen onbeschreven blad dus, die Earvin Ngapeth.