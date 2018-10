Toeschouwers weten niet wat ze zien: kunstschaatsster (21) doet ijs rondom zich net niet smelten met striptease TLB

31 oktober 2018

De Russische kunstschaatsster Elizaveta Tuktamysheva moet je de truken van de foor niet meer leren. Tuktamusheva beseft maar al te goed dat een paar sierlijke bewegingen, een zwoele blik en een streepje bloot kunnen helpen om fans en jury in te palmen en zo een optimale score te bekomen. In 2015 liet de toen 18-jarige Russin zich al betrappen op een ‘nipple slip’ op het WK in Shanghai (ze won toen wel goud, red.) en nu, ruim drie jaar later, pakte ze weer uit met een gewaagde choreografie.

Op de Grand Prix in het Canadese Québec kwam Tuktamysheva op de tonen van ‘Toxic’ van Britney Spears in een luchtig airhostess-pakje het ijs onveilig maken. Aanvankelijk waren de toeschouwers vooral onder de indruk van de schaatskunsten van de Russin, maar doorheen haar act gooide Tuktamysheva steeds meer textiel overboord. Op een bepaald moment ritste ze haar jasje open, waarna ook dat verdween en de 21-jarige brunette in haar zwarte beha op het ijs stond. “Op deze manier zorgt ze er alleszins voor dat er een nieuw publiek naar het kunstschaatsen zal kijken”, merkte een Twitteraar fijntjes op. Maar uiteindelijk lachte Tuktamysheva toch in haar vuistje, want met een score van 203,32 punten haalde ze de overwinning binnen in Canada.

De opvallende performance van Tuktamysheva: