Toeschouwer die met gevonden startnummer onterecht finishte in Londense marathon, vindt dat hij medaille eerlijk heeft verdiend mvdb

30 april 2018

15u17

Bron: Daily Telegraph 8 Time-out De toeschouwer die tijdens de Londense marathon van 22 april een afgevallen startnummer aantrof, het opraapte, de resterende kilometers uitliep en daar compleet onterecht een medaille voor kreeg, is gekend. De in Polen geboren dakloze Stanley Skupien (38) vindt dat hij de medaille eerlijk heeft verdiend. Verschillende Britse kranten hadden hun lezers afgelopen weekend opgeroepen of ze de snodaard die uitgebreid met 'zijn' eremetaal poseerde niet herkenden.

Het startnummer dat Skupien vond, behoorde toe aan de onfortuinlijke Schotse deelnemer Jake Halliday (28). Die werd uit de marathon (42 km) gezet omdat lopen zonder startnummer niet is toegelaten.

In eerdere berichtgeving meldde de Britse pers dat Skupien slechts vier kilometer liep, maar het bijken er veertien te zijn geweest. De man vindt niet dat hij over de schreef is gegaan. "Mijn medaille is voor alle daklozen", verklaarde Skupien aan The Daily Telegraph. "Ik zag het startnummer liggen en vanaf dan telde maar een ding: de wedstrijd uitlopen. Ik liet mijn koffer vol bezittingen achter en begon te lopen. Ik dacht niet aan de loper wiens nummer ik meedroeg. Ik zou een medaille krijgen en zo mijn droom doen uitkomen. Ik wilde laten zien dat je alles kan bereiken zelfs als je geen geld hebt. Want ik heb toch bijna de hele afstand gelopen, toch?", aldus de man die een tijdje als bouwvakker aan de slag was.

Hij voelde zich aan de finish de koning te rijk en kreeg van mensen in het publiek bier en een glas champagne. De man brengt sinds enigde tijd de nacht door in de Londense luchthaven Heathrow. Skupien is niet van plan de medaille terug te geven. De organisatie van de marathon onderzoekt het voorval.