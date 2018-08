Tim Wellens gaat op de knie: Lotto-renner vraagt wederhelft Sophie ten huwelijk TLB

11 augustus 2018

Hij won dit seizoen al onder meer het eindklassement in de Ruta Del Sol, de Brabantse Pijl en de vierde rit in de Giro, maar ook naast de koersfiets heeft Tim Wellens reden tot vieren. De 27-jarige Limburger van Lotto-Soudal heeft immers zijn wederhelft Sopie Daniels ten huwelijk gevraagd. Welk antwoord Wellens van zijn Sophie - met wie hij in Monaco woont - kreeg, vermeldde de vrijbuiter er niet bij. Maar uit Wellens' mimiek valt wel af te leiden dat de respons niet tegenviel...

Veux-tu m’épouser? ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@tim19910510) op 11 aug 2018 om 18:40 CEST