Tijd voor oorlog? Mourinho dreef de spot met kale knikker van Guardiola, maar is nu zelf zijn haren kwijt GVS

08 februari 2020

11u16 0 Time-out Schrik niet wanneer u José Mourinho de volgende keer capriolen ziet uithalen voor zijn dug-out. De Tottenham-coach profiteerde van het weekje rust om een bezoek te brengen aan de kapper. Het resultaat is verrassend. The Special One ruilde zijn grijze haren in voor een kaalgeschoren knikker. En dat zorgt voor de nodige hilariteit.

In 2014 lachte de Portugese topcoach immers met het kale hoofd van Pep Guardiola - zijn eeuwige ‘rivaal’, ontstaan in de clashes tussen Real Madrid en Barcelona. Wie geen haar had, beleefde geen fun en had teveel kopzorgen, aldus Mourinho. “Als je geniet van wat je doet, verlies je je haar niet en heb je geen kaal hoofd. Met andere woorden: Pep houdt niet van voetbal”, vertelde hij aan het Duitse BILD. Nu loopt Mourinho zélf met een blinkend hoofd rond - werd ook zijn haar wat te dunnetjes?

Het kan ook zijn dat Mourinho zich gewoon een ‘oorlogskapsel’ heeft aangemeten. Het is namelijk niet de eerste keer dat hij er de schaar inzet - al was het nooit zo drastisch. In het seizoen 2006/07 koos hij voor een kortere haardos. “Nu zijn we klaar voor de oorlog”, stelde hij. Chelsea won nadien 9 van z’n eerste 11 competitiematchen. Zes jaar later van hetzelfde laken een broek. In een nieuwe episode bij The Blues leende hij de schaar van Fernando Torres en ging hij zelf aan de slag. “Leuk en goedkoop”, klonk het bij Mourinho. Én opnieuw met succes. Chelsea startte het seizoen als een komeet en won 8 van de 10 eerste duels.

De fans van Tottenham zitten bijgevolg op hete kolen. Brengt het kale hoofd van Mourinho voor een derde keer geluk? De Spurs zijn alvast aan een knappe remonte bezig en staan op slechts vier punten van de vierde plek en Champions League-voetbal. Eén ding is alvast zeker: Mourinho is fan van zijn nieuwe look, anders zou hij niet gewillig op de foto zijn gegaan met Haks Oscar - de kapper die wel meer sporters onder handen neemt. Al zal die dit keer niet veel werk hebben gehad...

