Tifoso vraagt aan Dries Mertens een boodschap voor zijn geliefde. Maar hij krijgt iets compleet anders...

Dat Dries Mertens enorm populair is in Napels, behoeft inmiddels geen betoog meer. De doelpuntenmachine van Napoli wordt op handen gedragen door de tifosi, dat blijk nog eens uit een filmpje dat circuleert op de sociaalnetwerksites. Een fan vraagt Mertens om een boodschap voor zijn geliefde in te spreken, maar dat was zonder 'Driesje' gerekend. De pocketspits zette de tifoso op slinkse wijze in zijn hemd.

"Dag... Rita", zei Mertens, nadat de fan hem even geholpen had met de naam van de bestemmelinge van het filmpje "Wacht even, heb jíj en vriendin? Arm meisje!" De fan kon gelukkig wel lachen met het geintje van Mertens, die met Napoli vol meedoet in de titelstrijd in de Serie A. Napoli is op dit moment tweede, met een puntje minder dan leider Inter. Regerende landskampioen Juventus is derde met een puntje minder dan Mertens en co.