Tien om te zien: dit zijn de WAG's waarover we het graag hadden in 2017

12u33 22 rv van l naar: Julie Weehaeghe, Coral Simanovich, Neta Alchimister en Rose Bertram. Time-out Nadat we op de rode loper van de Gouden Schoen begin dit jaar al Nadat we op de rode loper van de Gouden Schoen begin dit jaar al onze Oscars van de WAG's uitdeelden, blikken we op het einde van 2017 graag terug op de voetbalvrouwen- en vriendinnen die het meest in het oog sprongen.

De Belgische WAG die schittert

Voor de Vlaamse Rose Bertram was 2017 een topjaar. Begin september maakte het 22-jarige topmodel bekend dat ze zwanger is van haar Nederlandse profvoetballer Gregory van der Wiel. Eerder werd ze verkozen werd tot nieuwe it-girl van kledingmerk SuperTrash en schitterde ze in de herfstcollectie van Guess. In 2015 werd Rose het eerste Belgische model dat mocht poseren voor de badpakkeneditie van het toonaangevende Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated en ook dit jaar deed ze dit nog eens over (zie video hieronder). Vandaag de dag siert ze talloze covers en werkt ze voor merken als L’Oréal en Agent Provocateur.

Photo News Een explosieve combinatie: Rose samen met Fanny Neguesha, dat andere Belgische model en gewezen WAG, op Miami Beach.

RV Rose Bertram en Gregory van der Wiel voor Guess.

De polsstokspringster die WAG werd

De knappe Amerikaanse polsstokspringster Allison Stokke werd in 2007 als 18-jarig meisje plots wereldbekend nadat er een foto van haar verscheen terwijl ze haar haren aan het goedleggen was net voor een sprong. Echt gelanceerd raakte haar carrière nooit, maar sinds begin dit jaar bevindt ze zich als liefje van Rickie Fowler wel in de wereld der topgolfers.

De foto die van Stokke een internetfenomeen maakte.

We tied? Een foto die is geplaatst door null (@allisonstokke) op 24 apr 2017 om 01:47 CEST

Craving those back of the runway jitters 🙋🏽 Een foto die is geplaatst door null (@allisonstokke) op 29 jun 2017 om 01:41 CEST

En toen waren er twéé WAG's

Rechts op de foto: de Israëlische Neta Alchimister, al een hele poos de steun en toeverlaat van gewezen Buffalo Rami Gershon, nu actief bij Maccabi Haifa. Alchimister vertoeft in haar thuisland in het zonnige Tel Aviv en doet dat aan de zijde van haar landgenote Coral Simanovich – het zal u trouwens ook niet verbazen dat de twee modellen zijn. Simanovich van haar kant is samen met Sergi Roberto, de rechterflank van FC Barcelona die afgelopen weekend nog een dijk van een wedstrijd speelde in de Clásico en de assist voor de openingsgoal in huis had. "Dit is december in Tel Aviv. Dit is een perfecte dag met mijn 'zonnetje' Neta Alchimister', zo schreef Simanovich erbij.

That's what we call December in Tel Aviv 🙌🏻 perfect Saturday with my ☀️ @neta_alchimister Een foto die is geplaatst door null (@coralsimanovich) op 02 dec 2017 om 16:08 CET

🏀🏀🏀🏀🏀 #barçamaccabi Een foto die is geplaatst door null (@coralsimanovich) op 23 nov 2017 om 21:59 CET

December in Tel Aviv this is how we do it!🌞👯 @coralsimanovich Een foto die is geplaatst door null (@neta_alchimister) op 02 dec 2017 om 15:57 CET

My biggest LOVE and my best FRIEND! Happy Bday 🎈 wish you all the best.. thanks for everything 💋 Een foto die is geplaatst door null (@neta_alchimister) op 12 aug 2017 om 14:17 CEST

De WAG van de keeper van Anderlecht

Frank Boeckx had vorig seizoen een mooi aandeel in de titel van Anderlecht. Hij verving Davy Roef nadat die te licht werd bevonden en sindsdien was er niemand nog die de keeperskwaliteiten van ‘Frank the Tank’ nog in vraag stelde. Mogelijk speelde daar ook Julie Van Weehaeghe, sinds eind 2016 samen met Boeckx, haar rol in. “Ik ben zijn geluksfactor. Enfin, daar plaag ik hem toch geregeld mee”, aldus Julie, die als foodie en ‘running girl’ zichzelf op Instagram Hapjes Princess noemt.

Ondertussen al een maand geleden ... toptijd in Ibiza 😍❤️ @frankboeckx Een foto die is geplaatst door null (@hapjesprincess) op 28 jun 2017 om 23:38 CEST

One week ago ... little party @ Ibiza with my crazy man 🎉😍 Holiday is too short! Een foto die is geplaatst door null (@hapjesprincess) op 09 jun 2017 om 23:43 CEST

De ongehoorzame WAG

Andrea Iannone had zich in de zomer ongetwijfeld een andere start van zijn vakantie samen met de Argentijns-Italiaanse showgirl Belen Rodriguez voorgesteld. De Italiaanse MotoGP-piloot hing nog niet goed en wel in de lucht richting Ibiza, wanneer het vliegtuig rechtsomkeer maakte. De reden: de WAG, die in het verleden ook al een relatie had met toenmalig AC Milan-spits Marco Borriello, had een sigaret opgestoken en het vuuralarm in het vliegtuig laten afgaan. Er volgde zelfs een noodlanding, waarna Iannone en Rodriguez uit het vliegtuig gezet werden.

Volgens Belen ging het louter om een e-sigaret en was de noodlanding nergens voor nodig. Geen nood echter voor het celebrity-koppel: vier uur later stonden ze al in Griekenland. Per privé-jet. Op haar Instagram doet Rodriguez lacherig om het incident. Ze postte een foto waarbij ze tijdens een vakantiewandeling poseert onder een boom met daarin een bordje ‘verboden te roken’.

Don't smoke please• #cazzata 👍🏼 Een foto die is geplaatst door null (@belenrodriguezreal) op 22 aug 2017 om 14:16 CEST

Buen día!!! 💫 #campaign @jadeaintimo Een foto die is geplaatst door null (@belenrodriguezreal) op 27 sep 2017 om 12:57 CEST

De IJslandse Ice Queen-WAG

Alexandra Ivarsdottir is al enkele jaren de vrouw van Gylfi Thor Sigurdsson, de ster van IJsland dat furore maakte op het EK 2016 en er straks op het WK in Rusland ook weer bij is. Ivarsdottir werd in 2008 werd nog Miss IJsland en in Scandinavië staan ze bekend als Ice Queen en Ice Man. Dat jaar werd ze ook verkozen tot Miss Sporty in de Miss World verkiezing. Na haar kroontjes dook ze de zakenwereld in en in haar blog heeft ze het graag over mode en reizen. In Engeland vergelijken ze het koppel dan ook graag met de IJslandse Becks & Posh. Sigurdsson maakte dit jaar de miljoenenoverstap van Swansea naar Everton.

De WAG die ook boksster is

Begin januari won Dorothée Poulain, de partner van Club Brugge-verdediger Benoît, op het Gala van de Gouden Schoen al onze hoogsteigen Oscar van ‘Meest Hollywood’, begin mei won ze tijdens het Brugse boksgala haar eerste bokskamp, tegen Stephanie Destryker. Dorothée won de drie ronden, telkens drie minuten, op punten. “Twee weken geleden haakte mijn eerste tegenstandster af, waardoor ik plots nog twee kilogram moest verliezen om gelijk te staan met de nieuwe boksster", sprak ze.

💙💙💙 Een foto die is geplaatst door null (@dorothee_poulain) op 10 jun 2017 om 12:43 CEST

👊🏻👊🏻👊🏻 Een foto die is geplaatst door null (@dorothee_poulain) op 02 mei 2017 om 00:45 CEST

Need a spa 💦💦❄️❄️ #wellness #swimwear Een foto die is geplaatst door null (@dorothee_poulain) op 28 jan 2017 om 17:25 CET

De WAG die voor ruzie zorgt

Italië was eind september in de ban van een sensuele fotoshoot van Wanda Nara, de vrouw en ook de makelaar van Inter-spits Mauro Icardi. Niet de fotoshoot zelf was het grote nieuws -Wanda pleziert haar 2,4 miljoen volgers op Instagram regelmatig met een prikkelend kiekje-, maar wel een stomende making-of video. De Argentijnse Wanda (30) is de WAG der WAGs in Italië. De reden? Ze is jarenlang de aanleiding geweest voor een koude oorlog tussen de topspitsen en ex-Sampdoria-ploegmaats Mauro Icardi (24, Inter) en diens Argentijnse landgenoot Maxi Lopez (33, Torino).

De flegmatieke Lopez was lange tijd samen met Nara, maar die viel uiteindelijk voor de charmes van Lopez’ toenmalige beste vriend Icardi. Er volgden jaren van hoogspanning, zeker omdat Lopez het ook moeilijk vond dat Icardi met zijn drie kinderen poseerde op Instagram. Omdat Lopez "zijn plichten als vader niet nakwam" gooide Nara, die ook de manager is van Icardi, ooit het telefoonnummer van de spits te grabbel op Twitter. Om het verhaal nog wat smeuïger te maken: Icardi krijgt amper zijn kans bij de Argentijnse nationale ploeg en daar zou niemand minder dan Lionel Messi voor tussen zitten. Messi zou immers goed bevriend zijn met... Maxi Lopez.

De WAG die voor heel de wereld trouwde

Op 1 juli stapte de Argentijnse voetbalvedette Lionel Messi in Rosario in het huwelijksbootje met Antonella Roccuzzo, de moeder van zijn twee zonen. De 30-jarige sterspeler van FC Barcelona en de één jaar jongere Roccuzzo kennen elkaar sinds 1996, sinds 2006 zijn ze een koppel. Ze zijn beiden geboren in Rosario en hebben twee zoontjes, Thiago (4) en Mateo (1), terwijl nummer drie op komst is.

De WAG die wereldberoemde mama werd

Op 11 november goed nieuws ten huize Cristiano Ronaldo. De Portugese superster van Real Madrid is voor de vierde keer vader geworden. Alana Martina is het eerste kind van Ronaldo met model Georgina Rodriguez. Ronaldo mag zich zo voor de derde keer dit jaar vader noemen. Eerder verwelkomde hij in juni van dit jaar Eva en Mateo. De tweeling werd verwekt en gedragen door een onbekende draagmoeder. Zoon Cristiano jr. werd zeven jaar geleden op dezelfde manier geboren.

Viva la vida, viviendo la vida, vive la vida!! 💘 #Más #que # Feliz #Love #Summer #Ibiza #vidita #❤ Een foto die is geplaatst door null (@georginagio) op 25 jun 2015 om 19:19 CEST