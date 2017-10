Tien jaar lang student, maar nu heeft Lewandowski zijn diploma op zak na een bachelorproef over... zichzelf GVS

11u10 0 Facebook Wyzsza Szkola Edukacja w Sporcie Time-out Het gaat Robert Lewandowski dezer dagen voor de wind. Nadat hij Polen met zestien doelpunten eigenhandig naar het WK schoot, boekt de topspits van Bayern München een nieuw succes. Lewandowski behaalde gisteren immers zijn diploma Lichamelijke Opvoeding. Hij verdedigde met succes een bachelorproef over... zijn eigen carrière.

Aan de Sporthogeschool in Warschau volgde Robert Lewandowski tussen al het scoren door een opleiding Lichamelijke Opvoeding met een specialisatie in training en sportmanagement. De doelpuntenmachine startte de studie op zijn negentiende, tien jaar later heeft hij eindelijk dat felbegeerde diploma op zak.

Voor velen een lastige klus, maar bij Lewandowski liep de laatste hindernis - namelijk de verdediging van zijn bachelorproef - wél van een leien dakje. Niet onlogisch, het onderwerp van de scriptie luidde namelijk als volgt: "RL 9, de weg naar glorie", waarin Lewandowski zijn eigen traject van jonge snaak naar superster beschrijft. "Een soort gids voor jonge professionele atleten", verklaarde directeur Rybinski vlak na de succesvolle verdediging. "Het ging heel goed, Robert is nu afgestudeerd met onderscheiding."

Lewandowski wisselde zijn voetbaltenue in voor een kraaknet kostuum, terwijl de jury net de omgekeerde beweging maakte. Ter ere van de WK-kwalificatie van Polen waren de beoordelaars uitgedost in het rood-witte nationale shirt.

