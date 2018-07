Thomas Meunier legt familiekiekje vast: "Nog triomfantelijker dan het welkom op de Grote Markt" MDB

18 juli 2018

16u59

Bron: Twitter 0 Un accueil encore plus triomphale que celui de la Grand' Place! 😁🖤💛❤ #REDTOGETHER #WEAREBELGIUM #TÔTOUTARD #mercilafamille pic.twitter.com/fG8jxWl7rJ Thomas Meunier(@ ThomMills) link

Eden Hazard geniet ondertussen van de Spaanse zon in Marbella terwijl Romelu Lukaku in New York geniet van zijn vakantiedagen. Thomas Meunier besloot dan weer om wat tijd te spenderen met de ganse familie. De Rode Duivel trommelde haast al zijn familieleden op na het WK in Rusland. Het waren dit keer geen duizenden uitzinnige supporters, maar ook deze ontmoeting maakte indruk op de rechtsachter van Paris Saint-Germain. "Een welkom dat nog triomfantelijker was dan op de Grote Markt", klonk het bij Meunier.