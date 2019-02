Thibaut Courtois op date met ex-vrouw van Spaanse tennisser en dat haalt voorpagina Spaans magazine ODBS/KTH

27 februari 2019

10u39

Bron: Semana 0 Time-out Volgens het Spaanse people-tijdschrift ‘Semana’ beleeft Thibaut Courtois (26) een “verrassende” romance met Alba Carillo (32), de ex-vrouw van de Spaanse tennisser Feliciano Lopez. Volgens goedingelichte bronnen gaat het hier niet om de nieuwe liefde in zijn leven, wel is de doelman van Real Madrid enkele keren op date geweest met het Spaanse model.

Van een van die uitjes tussen Courtois en Carillo staat op de cover van ‘Semana’ ook een foto, waarop de twee elkaars hand vasthouden. Volgens het blad gaan ze “al enkele weken in het geheim uit” en ging het er onlangs in een Japans restaurant wel erg liefdevol aan toe. “Ze wandelden dicht bij elkaar in de straten van Madrid en er was duidelijk sprake van een innige band”, schrijft ‘Semana’. Maar volgens enkele bronnen is Carillo niet meer dan iemand waarmee hij al enkele keren op stap is geweest. Zoals hij twee jaar geleden ook al eens gespot is in de States met reality-ster annex model Brittny Gastineau.

Carillo is geen onbeschreven blad wat betreft romances met sportlui: ze had ook al een relatie met de gewezen motorpiloot Fonsi Nieto, die uitkwam in het in Spanje erg populaire MotoGP en Superbike. En ze was twee jaar getrouwd met de Spaanse tennisser Feliciano Lopez, die op zijn 37ste nog altijd meedraait in het ATP-circuit. Een huwelijk dat niet goed is afgelopen. Carillo, ook in ‘Semana’: “Wat een geluk dat ik ‘Feli’ nooit meer hoef te zien en dat hij mij nooit meer moet zien.”

Courtois, die met Real voor twee Clasicó’s in vier dagen staat, heeft samen met zijn Spaanse ex-vriendin Marta twee kinderen. Een van de redenen van zijn transfer naar Real, was dat hij zo dicht bij Adriana en Nicolás kon zijn. Tijdens zijn presentatie in het Bernabéu vorige zomer, was er voor Marta ook een prominente plaats. Courtois benadrukte onlangs ook in een interview in onze krant dat hij het nog heel goed met haar kan vinden en de kinderen vrij veel ziet.

“De eerste drie maanden, tot oktober, heb ik ingewoond bij mijn ex - ik sliep in een andere kamer”, zei Courtois daar in december van vorig jaar over. “We hebben nog steeds een bijzonder vriendschappelijke relatie. Ik kom super overeen met Marta - we lopen bij elkaar binnen en buiten. Zij komt met Adriana ook heel vaak naar onze thuiswedstrijden kijken. Dan vindt Adriana het fijn om achteraf in de kleedkamer te komen waar nog andere kinderen van spelers rondspringen. Mijn dochtertje begint steeds meer te snappen wat ik doe. In haar klas zeggen de vriendjes haar vaak: ‘We gaan naar je papa kijken, vanavond.’ Maar ik denk niet dat ze erg van balsporten houdt. Ze doet ballet, ze schaatst graag... Adriana heeft niet de behendigheid van Nicolás die op elke bal schopt die hij op zijn weg vindt. (enthousiast) Gisteren bijvoorbeeld, deed Marta onze dochter naar het ballet en ben ik met Nicolás gaan spelen - ik heb hem gewassen en in badje gestopt.”

“Met Adriana had ik tot de breuk met mijn ex een geweldige band”, zei Courtois daar verder over in onze krant. “Maar Nicolás zag ik na zijn geboorte één keer, hooguit twee keer per maand. Bij Chelsea kon ik geen relatie opbouwen met hem en dat ging steeds meer pijn doen. Na het WK in Rusland zijn we met het gezin drie weken naar Tenerife geweest en daar is de band met Nicolás kunnen groeien. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om hem nog los te laten en terug te keren naar Londen...”