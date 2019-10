Thibaut Courtois etaleert voor de neus van Zidane zijn technische capaciteiten TLB

29 oktober 2019

Real Madrid bereidt zich voor op de competitiematch van morgenavond tegen Léganes (21u15). En Thibaut Courtois heeft duidelijk wel zin in dat thuisduel. Op training pakte de doelman uit met een zogenaamde ‘rainbow flick’, waarbij de bal via de hak over een ‘opponent’ wordt gewipt. De doelman van de Rode Duivels voerde het technische hoogstandje perfect uit, zo zag ook ‘meester’ Zinédine Zidane. De Franse coach van Real keek vanaf een afstandje toe.