Thibau Nys en Melanie Van Gestel niet langer een koppel

24 juni 2019

Thibau Nys en Melanie Van Gestel zijn niet langer een koppel. Dat bevestigt Melanie op Instagram. “Ik maak het even hier op duidelijk dat Thibau en ik uit elkaar zijn en ik iemand anders heb leren kennen”, klinkt het. Thibau Nys is de zoon van Sven en wil net als zijn vader profwielrenner worden. De beloftevolle renner was afgelopen winter nog te volgen in het televisieprogramma DNA Nys.