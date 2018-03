Terwijl PSG-doelman flaterde tegen Brazilië, stal zijn topmodel de show op het strand van Copacabana AB

29 maart 2018

11u57 10

Kevin Trapp flaterde dinsdag nog met Duitsland tegen Brazilië, waardoor de Mannschaft verloor met 0-1. Maar dat liet Izabel Goulart, Trapps vriendin, niet aan haar hart komen. Ze liet haar in bikini opmerken op het strand van Copacabana in Rio. De 33-jarige Goulart is afkomstig uit Brazilië en was 11 jaar lang een model voor Victoria's Secret.

Ook op Instagram poste ze een foto: 'Zonnig weer en kokosnootwater. Ik hou van je Brazilië!'

Sunny weather and coconut water 🥥 🌴 I love you Brazil! Sol e água de coco, te amo Brasil ☀️🇧🇷 #brasil #RJ #poolside #happygirl Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 26 mrt 2018 om 22:48 CEST

Kevin Trapp flaterde dinsdag tegen Brazilië. Duitsland verloor de match met 0-1.

VÍDEO do gol de @gabrieljesus33: Brasil 1 x 0 @DFB_Team #GigantesPorNatureza #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/aPcsjbyO2h CBF Futebol(@ CBF_Futebol) link