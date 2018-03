Terwijl PSG-doelman flaterde tegen Brazilië, stal zijn topmodel de show op het strand van Copacabana AB

29 maart 2018

11u57 5

Kevin Trapp flaterde dinsdag nog met Duitsland tegen Brazilië, waardoor de Mannschaft verloor met 0-1. Maar dat liet Izabel Goulart, Trapps vriendin, niet aan haar hart komen. Ze liet haar in bikini opmerken op het strand van Copacabana in Rio. De 33-jarige Goulart is afkomstig uit Brazilië en was 11 jaar lang een model voor Victoria's Secret.

Ook op Instagram poste ze een foto: 'Zonnig weer en kokosnootwater. Ik hou van je Brazilië!'

Sunny weather and coconut water 🥥 🌴 I love you Brazil! Sol e água de coco, te amo Brasil ☀️🇧🇷 #brasil #RJ #poolside #happygirl Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 26 mrt 2018 om 22:48 CEST

VÍDEO do gol de @gabrieljesus33: Brasil 1 x 0 @DFB_Team #GigantesPorNatureza #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/aPcsjbyO2h CBF Futebol(@ CBF_Futebol) link