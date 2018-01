Tennissterren halen mooiste outfit boven voor poepchique bal (en drie keer raden wie heel wat camera's naar zich toezoog) TLB

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 116 getty Links: Elise Mertens en David Goffin. Rechts: Eugenie Bouchard, alweer fel in de aandacht. Time-out Heel wat tennissterren hebben 2018 in Perth, Australië, ingezet. Daar vindt momenteel de Hopman Cup plaats. Voor België nemen David Goffin en Elise Mertens deel aan het officieuze WK voor gemengde landenteams en ook de zwart-geel-rode tandem was gisteren van de partij op het Hopman Cup New Years Eve Ball.

Goffin en Mertens hadden zich poepchique uitgedost voor het feestje in Crowne Perth, maar toch ging Eugenie Bouchard met flink wat aandacht lopen. Die liet de 24-jarige Canadese schone zich ook welgevallen, want van de vreugde op de court moet ze het ook in Australië niet hebben. Bouchard verloor haar openingsmatch in Perth immers kansloos tegen Daria Gavrilova (6-1 en 6-4). Maar dat kon de pret duidelijk niet drukken...

Bouchard verloor tegen Gavrilova, maar dat kon de pret niet drukken:

Getty Images De Canadese zoog weer heel wat camera's naar zich toe.

Getty Images De Candese tandem: Eugenie Bouchard en Vasek Pospisil.

Getty Images Eugenie Bouchard en Vasek Pospisil.

David Goffin en Elise Mertens straalden eveneens op het bal:

Getty Images Mertens en Goffin hielden het stijlvol in Perth.

Getty Images Elise Mertens.

Getty Images David Goffin.

Ook Goffins wederhelft Stéphanie Tuccitto mocht natuurlijk niet ontbreken:

Wishing you beautiful moments, treasured memories, and all the blessings a heart can know. Happy New Year! 🌟 Een foto die is geplaatst door null (@david__goffin) op 01 jan 2018 om 04:57 CET

Getty Images Naomi Osaka.

Getty Images Naomi Osaka en Yuichi Sugita vertegenwoordigen Japan.

Getty Images Coco Vandeweghe en Masters-halvefinalist Jack Sock houden de Amerikaanse eer hoog.

Getty Images Angelique Kerber en Alexander 'Sacha' Zverev vormen de sterke Duitse tandem.

Getty Images Angelique Kerber.

Getty Images Daria Gavrilova enThanasi Kokkinakis wonnen allebei hun enkelduel tegen Canada In het dubbel verloren ze, al was die partij overbodig.

Getty Images Anastasia Pavlyuchenkova en Karen Khachanov moeten het doen voor Rusland.

Getty Images Roger Federer vormt een duo met Belinda Bencic.

