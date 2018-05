Televisiekijkers kijken vreemd op wanneer 'meest sexy weervrouw ter wereld' uitpakt met bizar gebruik in aanloop naar WK voetbal TLB

31 mei 2018

10u02

Bron: MSN México 0

Ook in Mexico begint de WK-koorts te stijgen. Dat heeft weervrouw Yanet Garcia bewezen op de Mexicaanse televisie. De 27-jarige Garcia, geregeld omschreven als de 'meest sexy weervrouw ter wereld', pakte uit met een wel heel bizar gebruik om de Mexicaanse nationale ploeg geluk bij te brengen in Rusland. De brunette liet zich gewillig op de kont trappen door haar collega's Enrique Bermúdez de la Serna en Jorge Van Rankin (een Mexicaans gebruik, red.). Als Hirving Lozano (PSV) en zijn landgenoten straks in positieve zin verrassen in Rusland, dan weten we waar het mogelijk aan gelegen heeft...

Happy Sunday ☀️👙 #malinalco #pueblomagico ✨#Mexico 🇲🇽 Een foto die is geplaatst door null (@iamyanetgarcia) op 27 mei 2018 om 23:49 CEST

Llegamos a 6 MILLONES! Muchas gracias 😍❤️🔥 🇲🇽 Thank you so much guys!!!!! Een foto die is geplaatst door null (@iamyanetgarcia) op 22 mei 2018 om 21:30 CEST

SATURDAY 💦🚲🇲🇽 Een foto die is geplaatst door null (@iamyanetgarcia) op 12 mei 2018 om 20:47 CEST

🔥🇲🇽 Een foto die is geplaatst door null (@iamyanetgarcia) op 06 feb 2018 om 20:55 CET

It’s almost Christmas 🎄 Een foto die is geplaatst door null (@iamyanetgarcia) op 13 dec 2017 om 19:05 CET