Te veel 'Narcos' gekeken? Braziliaanse spits die juiste pad kwijt is gefotografeerd met beruchte drugstrafikant

13u35 1 rv Time-out 'Plata o plomo'? Zilver of lood? Met de vraag die de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar in de Netflix-serie 'Narcos' graag stelt, lijkt ook Adriano dezer dagen graag te koketteren. Het 35-jarige woelwater, in zijn topperiode een meer dan goeie spits bij onder andere Inter en AS Roma, stond dit weekend op de voorpagina van een Braziliaanse krant samen met Rogerio 157, een bekende Zuid-Amerikaanse drugstrafikant.

Ooit werd Adriano bestempeld als de nieuwe Ronaldo, zijn landgenoot die furore maakte bij vooral FC Barcelona. Maar zover kwam het niet. Lang niet: Adriano, goed voor 29 goals in 50 internationale matchen voor de 'Gele Kanaries', maakte zich bij verschillende clubs onmogelijk en zijn laatste sportief avontuur eindigde vorig jaar in mei, toen hij Miami United vaarwel zei. Een club in de Amerikaanse vierde klasse...

De laatste jaren haalde Adriano alleen nog het nieuws wegens zijn ongure escapades. Wilde feestjes, waarbij het verplicht is de gsm af te geven bij de entree. Maar nu is er toch een foto van Adriano naar buiten gekomen. Meteen op de voorpagina van de Braziliaanse krant 'Meia Hora'. Aan de zijde van Rogerio 157, de 'keizer van Rocinha', een van de grootste sloppenwijken in Brazilië die vooral bekend staat omwille van zijn criminele activiteit. "Dat God deze slechte mensen mag vergeven", luidt de niet mis te verstane titel. Opvallend is het baardje van Adriano, wiens bijnaam ook 'Imperatore' (de keizer) luidt.

Op Instagram, waar hij maar liefst 1,4 miljoen volgers heeft, schuwt een kwade Adriano de stoere en dreigende taal niet. "Kijk, ik ben een publiek persoon en ik maak foto's met wie ik wil. Jullie praten graag over mij maar weet dat het verhaal hier niet afloopt. Jullie zullen verliezen en dat zal niet van een leien dakje lopen. Jullie zullen iedereen verlaten."

