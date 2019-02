Te gek om los te lopen: de voetbalfan die zó hard meeleeft met zijn ploeg dat hij al om meer dan 10.000 euro aan tv’s aan gort heeft gemept YP

07 februari 2019

11u02

Bron: BBC/RMC Sport 0 Time-out Iedere voetbalfan heeft wel zijn eigen manier om een tegenvallende prestatie van zijn teerbeminde ploeg te verwerken, maar het ritueel van deze 29-jarige Mohamed Henni tart toch wel alle verbeelding...

De kans dat zijn naam een belletje doet rinkelen, is niet onbestaande. De jongeman, een superfan van Marseil is al langer bekend als YouTuber en een blik op zijn videokanaal leert ook al snel dat hij superfan is van Olympique Marseille. Sinds een poosje houdt hij er een nogal ongewone (en vooral peperdure) gewoonte op na, wanneer L’OM hem teleurstelt: bij een nederlaag, of zelfs bij een gelijkspel tegen een van de mindere goden in Frankrijk, moet zijn televisietoestel eraan geloven. En of hij daarvoor dan zijn vuisten, zijn voeten, een honkbalknuppel of een uurwerk moet aanwenden; dat maakt hem helemaal niks uit. Een ‘concept’ dat wel wordt gesmaakt, want intussen bekeken al miljoenen mensen zijn tirades op YouTube. En ook op Twitter, Instagram en Facebook is de jongeman razend populair.

Het begon in de lente van vorig jaar, toen Marseille hard onderuit ging tegen PSG (zie video hieronder). “Ik ging volledig over de rooie. Ik schopte en sloeg de tv in mijn woonkamer aan gort en dat vonden de kijkers wel leuk. Ik maak ze niet stuk voor de show, ik maak ze stuk omdat er matchen zijn die we gewoon moeten winnen”, zei Henni eerder daarover.

Maar ook als het goed gaat, spaart hij zijn tv-schermen duidelijk niet. Zo leefde hij afgelopen zomer oprecht mee met de Franse nationale ploeg, toen die zich in Rusland tot wereldkampioen kroonde. Zowel na de gewonnen halve finale tegen onze Rode Duivels, als na de zege in de eindstrijd tegen Kroatië was zijn beeldbuis telkens aan vervanging toe.

“Ik wil gewoon de mensen gelukkig maken, zelfs al is dat door televisietoestellen kapot te maken”, onthult hij de nogal bizarre reden achter zijn vernielingstochten. “Het neemt hun stress weg. Of je nu uit Engeland, Frankrijk, Brazilië of Duitsland komt; iedereen die een wedstrijd van zijn favoriete ploeg op tv bekijkt, voelt wel een keertje de drang om die te vernietigen. Ik denk dat anderen zichzelf herkennen in mij. Ik toon echte emoties en belichaam de echte voetbalfan die de wedstrijd van achter zijn tv volgt. Het enige verschil is dat ik die tv na de match verniel. Soms moet ik me tijdens de match al serieus inhouden om hem heel te laten. Dus het komt vanzelf.”

Een televisie vernielen die ik zelf niet betaald heb, dat is een rotslecht concept. Als ik daaraan meedoe, verlies ik de helft van mijn kijkers! Mohamed Henni

Volgens BBC staat de teller momenteel (want dat is dus een momentopname) op 26 stuks en naar verluidt kost elk exemplaar 400 euro. Alles tesamen is dat zo’n 10.400 euro, geld dat hij uit zijn eigen zak betaalt, nota bene. En van enige vorm van sponsoring wil de jongeman niet weten. “Een televisie vernielen die ik zelf niet betaald heb, dat is een rotslecht concept. Als ik daaraan meedoe, verlies ik de helft van mijn kijkers!” Misschien toch maar hopen dat Marseille eens een reeksje neerzet, dan...

Hieronder een compilatie waarin te zien is hoe hij de eerste 22 toestellen vakkundig naar de vaantjes hielp: