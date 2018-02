Sven Nys waagt zich aan de marathon: "Uitlopen is enige doel" DMM

07 februari 2018

11u48 0

Position switch voor Sven Nys. De voormalige veldrijder gaat tijdens de Antwerp 10 Miles voor het eerst proberen om een marathon uit te lopen. "De Kannibaal uit Baal" wil daarmee vooral aantonen dat al wie wil sporten daar in kan slagen. Het competitieve is daarbij bijzaak. "Uitlopen is mijn enige doel, waarmee ik ook wil aantonen dat al wie wil sporten en zich een realistisch doel stelt, daar in kan slagen", klinkt het op Twitter.

Op 22 april is het zover, dan verschijnt Nys met duizenden anderen in de Sinjorenstad aan de start van de marathon. Nys heeft dus nog een dikke twee maanden om zich klaar te stomen. Ook Saartje Vandendriessche heeft haar deelname intussen toegezegd.

Sporters met ambitie voor de AG Insurance #antwerp10miles. #supportervanjouw leven@sven_nys @SaartjeVDD pic.twitter.com/9RZnKVmPsJ AG Insurance Press(@ AGInsurancePR) link