Sven Nys staat nog bijzonder scherp: 'Kannibaal van Baal' beult zich af in de fitness Mike De Beck

18u55

Bron: Instagram 37 Instagram

In februari 2016 zegde Sven Nys het leven van professionele veldrijder vaarwel. Toch al een jaar en negen maanden geleden, maar de 'Kannibaal van Baal' laat zich niet zomaar gaan. De teameigenaar van Telenet-Fidea staat nog altijd bijzonder scherp. Op zijn Instagram-account stuurde Nys een video de wereld in waarop hij touwtje staat te springen. Samen met zoon Thibau beult onze landgenoot zich nog steeds af in de fitness. "Je krijgt waar je voor werkt, niet wat je wenst. 2018 komt eraan. Nieuwe doelen", pende Nys neer.

You get what you work for, not what you wish for! #2018iscomming #newgoals Een foto die is geplaatst door Sven Nys (@svennys) op 11 nov 2017 om 17:12 CET