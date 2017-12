Supportersclub Standard zet zichzelf op non-actief omdat... Anderlecht-tegenhangers met Ultras-vlag aan de haal gaan DMM

21u27 1 Photo News Time-out De bekerwedstrijd Anderlecht-Standard is voor een van de Luikse supportersclubs een pyrrusoverwinning geworden. Een aantal Anderlecht-supporters kon de officiële vlag van de Ultras van Standard van de omheining trekken en er mee aan de haal gaan. Meteen reden voor PHK04 om alle activiteiten op te schorten.

De vlag van PHK04 heeft een grote symbolische waarde, te vergelijken met een motorvest bij motorbendes. Het jatten ervan staat gelijk met heiligschennis. In een perscommuniqué liet de supportersclub weten alle geplande acties te cancellen. Onder de supportersgroepen bestaat een soort erecode dat dit gebeurt wanneer hun vlag kwijtgespeeld wordt. “De vlag symboliseert onze kleuren, identiteit en onze waarden. Het kwijtspelen van de vlag staat synoniem voor een groot verlies. Daarom namen we de zware beslissing om PHK met onmiddellijke ingang en tot nader order op non-actief te zetten. We vragen ook om geen materiaal van de groep te tonen in de tribunes.”

