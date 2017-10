Supporters "slechtste voetbalploeg ter wereld" zijn woedend want hun club... wint te veel GVS

12u31 0 Twitter Ibis SC Time-out Bij de Braziliaanse voetbalploeg Ibis Sport Club staat het kot in brand. De zevendeklasser - ook wel de "slechtste club ter wereld genoemd", wint namelijk te veel wedstrijden. Jawel, u leest het goed. Het gevolg: de fans eisen op een ludieke manier meer nederlagen en zelfs het ontslag van de trainer. Abnormaal, maar wel vermakelijk.

Ibis SC. heeft een stevige reputatie. De Braziliaanse amateurclub kon 3 jaar en 11 maanden geen zege vieren, goed voor een plekje in het "Guinness Book of Records". Met maar liefst 85.000 volgers op Twitter heeft het populaire team dan ook een enorme aanhang.

Die faam hangt nu aan een zijden draadje. Met drie opeenvolgende overwinningen is Ibis namelijk met een rotvaart aan het nieuwe seizoen begonnen, waardoor de club zowaar op kop staat in het klassement. Aanleidingen genoeg tot een stevig feestje zou u denken, maar niets is minder waar. Verward door de goede prestaties van hun club eisen de supporters nu op allerlei ludieke manieren een dringende ommekeer. De ene dreigt zijn truitje te verbranden, de andere zet liever de coach op straat. "Want deze kwalijke reeks aan overwinningen maken onze geschiedenis en merk kapot", klinkt het in koor. Nog nergens gezien, dit.

A nossa torcida tá revoltada com as vitórias... ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/Yf8VjvCPag — Íbis Sport Club (@ibismania) 2 oktober 2017

ACABOU A PAZ, @IBISMANIA!



VAI ROLAR PROTESTO ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/AKty0ZWTiM — Nilsinho Filho (@Nilsinho8) 2 oktober 2017