Stripster in kleedkamer tijdens Spaans titelfeestje kost voorzitter de kop

04 juni 2019

Bron: The Sun / Daily Mail 0 Time Out Champagne, dansen en zingen. Het zijn de gekende taferelen tijdens een kampioenenfeestje in de kleedkamer. Een voorzitter van een Spaanse amateurploeg wilde origineler uit de hoek komen en huurde prompt een stripster in. De beelden werden gelekt, een heus schandaal in Catalonië was een feit. De voorzitter nam inmiddels ontslag.

Esportiu Llançà dwong de promotie naar de tweede Catalaanse divisie makkelijk af met een 5-0-overwinning tegen Atletic Bisbalenc. Francesc Romero, voorzitter van de club, was voorbereid en huurde een ‘volwassen entertainer’ in om de kern met een striptease in de kleedkamer te verrassen. Verkleed als catwomen mengde de vrouw zich onder de spelers en ging ze meteen aan het werk. Haar lederen outfit vloog al snel uit en zo goed als elke speler werd op een lapdance getrakteerd. Ook de stafleden ‘ontsnapten’ niet. Terwijl de voetballers nog volop in feestgedruis zaten, ging de blondine verder met haar werk vanop een stoel en al gauw had ze enkel nog haar ondergoed aan. Dat bevochtigde ze met één van de flessen cava die ze op de grond vond.

De video bleef niet binnen de vier muren en het nieuws verscheen in lokale kranten. In tijden van #metoo wilde de voetbalploeg alle heisa voor zijn en brachten de Catalanen een verklaring uit op Facebook. “CE Llançà wil zich verontschuldigen als iemand zich beledigd voelde door de gebeurtenissen die plaatsvonden in de kleedkamer tijdens het promotiefeest. Het is nooit onze bedoeling geweest om iemand te kwetsen. We waren uitbundig door de overwinning en bijhorende titel.”

Maar met die simpele verklaring was de storm bijlange niet gaan liggen. De beelden choqueerden de publieke opinie en ook het ‘Institut Català de les Dones’ (Catalaans Instituut voor vrouwen) vroeg om meer uitleg. De instelling vond het niet kunnen dat de spelers het lichaam van de vrouw gebruikten om iets te vieren. CE Llançà maakte nog eens duidelijk dat de stripster echter een geschenk was van slechts één iemand en de spelers er verder niets mee te maken hadden. De kern was zeker niet op de hoogte van wat er zich zou afspelen.

Voorzitter Romero was de eventplanner van dienst en was de organisator: van een open bus door de stad tot de afterparty en dus de stripteaseuse. Romero bood zijn excuses aan de gemeente aan, maar trad na vier jaar licht gedwongen af. In de krant ‘Diari de Girona’ deed Romero zijn verhaal. Hij was ervan overtuigd dat een striptease in de kleedkamer een originele manier zou zijn om de festiviteiten op gang te brengen. “Ik heb er allereerst voor gezorgd dat er geen minderjarigen aanwezig zouden zijn. Er waren wel enkele moeders van spelers, maar de sfeer was heel feestelijk. Niemand ging een grens over. Er was cava, gejuich en vreugde. De stripster voerde haar show op en toen ze klaar was, kleedde ze zich aan en ging ze weg. Alles verliep normaal. Maar ik had misschien eerst de gemeente op de hoogte moeten brengen.”

