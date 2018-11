Streaker loopt voetbalveld op, maar voor één keer is het geen man (tot groot jolijt van supporters) HR

04 november 2018

12u33

Bron: AD 0 Time-out Groot jolijt gisteren bij de supporters van een voetbalwedstrijd in de Nederlandse Tweede Divisie. Daar kwam plots een vrouwelijke streaker de wedstrijd verstoren. Niemand van de mannelijke stewards durfde echt in te grijpen.

Bijna altijd zijn het mannen die een sportwedstrijd verstoren door in hun blote kont het veld op te rennen, vaak het gevolg van een weddenschap. Maar tijdens de match tussen Rijnsburgse Boys en AFC Amsterdam kwam plots een vrouw in haar blootje het veld opgelopen. Ze stopte even bij een speler van Rijnsburgse Boys, die zichtbaar van slag was. De 'streakster' rende vervolgens snel door en 'ontsnapte' in een van de hoeken van het veld.



Op Twitter hield Rijnsburgse Boys het bij een koele en zakelijke boodschap. ,,We hebben een streaker op het veld. Het spel ligt even stil.” Geen van de mannelijke stewards durfde echt in te grijpen. De vrouw had een spandoek in haar armen. Wat daar op stond, is niet duidelijk.

De supporters werden ook nog eens getrakteerd op maar liefst acht doelpunten. AFC won de partij namelijk met 2-6.