Streaker laat stewards poepje ruiken

04 juli 2019

Grappige beelden uit de wedstrijd tussen Engeland en Nieuw-Zeeland van gisteren op het WK cricket. Die wedstrijd werd gewonnen door Engeland, maar ook de protagonist op bijgevoegde foto’s haalde zijn slag thuis. In eerste instantie glipte hij door de mazen van het net van de veiligheidsdiensten en stewards, om zijn ultiem gloriemoment onder meer luister bij te zetten met een acrobatisch hoogstandje. Uiteindelijk konden de stewards hem dan toch een halt toeroepen, al gebeurde dat niet zonder slag of stoot. Daar is vooral bovenstaand beeld het bewijs van...