Straks ook op het WK? Beer entertaint Russische fans door te applaudiseren en de bal aan de scheids te geven MDB

16 april 2018

14u11 0

In Rusland doen ze er dezer dagen alles aan om de voetbalwedstrijden mooi in te kleden. Zo kwamen ze in de Russische derde klasse op de proppen met een wel heel bizar initiatief. Voor de wedstrijd tussen Mashuk KMV en Angusht kwam er prompt een beer aanlopen. Een goed getrainde overigens. Het beest ging braaf op zijn achterste poten staan en applaudiseerde zelfs richting de tribune waar de supporters zaten. De beer kreeg ook de eer om de wedstrijdbal te overhandigen aan de scheidsrechter van dienst. Links en rechts wordt er zelfs gezegd dat de Russen straks ook met een getrainde beer willen uitpakken op het WK, maar dat valt nog af te wachten. Wat we wel weten is dat de thuisploeg niet meteen geïnspireerd waren. Ze verloren met 0-3 van Angusht.

A bear delivers the match ball in Russia lol pic.twitter.com/T05zJIhzhU Joe(@ Brikka41) link

