Stoppen slaan vollédig door bij McGregor: Ier springt over kooi na winst van zijn maatje en krijgt het aan de stok met alles en iedereen Yari Pinnewaert

11u56

Bron: Daily Mail 0 Rv Time-out ‘t Was al eventjes geleden dat we nog eens iets gehoord hadden van Conor McGregor, maar gisteren heeft de Ier zijn bijnaam ‘The Notorious’ (‘de beruchte’) nog een keertje alle eer aangedaan.

Op Bellator 187, een MMA-event in zijn thuisland Dublin, was hij toeschouwer bij het gevecht van zijn ploegmaat Charlie Ward en toen die in het slot van de eerste ronde John Redmond versloeg, sloegen de stoppen al een eerste keer hé-le-maal door bij de man die enkele maanden geleden Floyd Mayweather nog bekampte in ‘The Money Fight’.

Conor McGregor throws a punch at an official during Bellator 187 in Dublin... and the UFC star was just a spectator https://t.co/RPwsOnrpD7 pic.twitter.com/ZoGdNPspOP MailOnline Sport(@ MailSport) link

Zo sprong McGregor over de kooi om als een losgeslagen gek op maatje Ward te vliegen, maar dat was niet naar de zin van scheidsrechter Marc Goddard. Omdat McGregor niet als officiële begeleider van Ward werd aangeduid, deed de ref gewoon zijn job en maande hij de Ier (op vrij viriele wijze) aan de kooi te verlaten. Het sein voor McGregor om nog een stapje verder te gaan: hij pakte uit met een scheldtirade aan het adres van de referee en leek ook wel zin te hebben om er een robbertje mee te gaan vechten. Gelukkig konden andere officials en trainers tussenkomen om het opstootje in de kiem te smoren.

Hieronder de video vanuit een andere hoek:

Maar dan nog was de kous niet af. Waar McGregor de kooi verliet, de (al morrende) fans nog wat opjutte en dan backstage leek te gaan verdwijnen, keerde hij toch nog een keer op zijn passen terug om nog wat andere niet te lieve woordjes te gaan schreeuwen in de richting van de officials. Het ‘beste’ hield McGregor nog voor het laatste, want in zijn colère sprong hij nog een keertje op de kooi en verkocht hij een andere official (zoals in onderstaande video te zien) een rake slag in het gezicht. Bij Bellator lieten ze al weten dat het incident onderzocht zal worden.