Stomend filmpje van Neymar en zijn vriendin Bruna Marquezine verspreidt zich als lopend vuurtje op social media TLB

17 mei 2018

10u11

Bron: DailyMail 0

Dat Neymar (26) van meerdere markten thuis is, is niets nieuws. De Braziliaan is behalve een begenadigd voetballer ook een verdienstelijk zanger en danser. Maar in een filmpje dat zich als een lopend vuurtje verspreidt op de social media, leren we de Braziliaanse dribbelkont nog op een andere manier kennen: als acteur. De ster van Paris Saint-Germain en zijn vriendin Bruna Marquezine, een Braziliaanse actrice en model, schitteren in een reclamefilmpje van kledingketen C&A. En dat doen ze met weinig textiel om het lijf...

"Bruna Marquezine e Neymar estrelam campanha de Dia dos Namorados" APRECIEM ESSE HINO pic.twitter.com/8DnivPXB0b bru TO NAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTA(@ brwcrf) link

Neymar and girlfriend Bruna Marquezine getting intimate for the advertisement of international fashion chain C&A. pic.twitter.com/20qYZKrzzb Aswin(@ Zizouology) link

Neymar e Bruna Marquezine estrelam campanha de Dia dos Namorados da C&A. pic.twitter.com/VyTym8oz1z Portal Neymar Jr(@ PortaldoNJ) link